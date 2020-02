Deontay Wilder répond après que le fan lui ait suggéré de “cesser de fuir Anthony Joshua”

Image: Deontay Wilder sur Instagram

Deontay Wilder affrontera Tyson Fury pour la deuxième fois ce soir dans ce qui est présenté comme l’un des plus grands combats de l’histoire de la boxe.

Fury et Wilder se sont rencontrés pour la première fois en décembre 2018. Ce soir-là, Fury a semblé remporter la majorité des manches, mais Wilder a marqué un KO dévastateur au 12e round qui semblait annoncer la fin pour Fury. Miraculeusement, «The Gypsy King» a pu récupérer et le combat a été déclaré nul.

Les deux hommes sont venus plus lourd pour le match revanche de ce soir, ceci dans l’espoir de rester invaincus tout en remportant les titres WBC, Ring et Lineal des poids lourds.

Dans le cadre de la lutte contre les superproductions de ce soir, Deontay Wilder a participé à une séance de questions / réponses sur ses réseaux sociaux. Lors de la diffusion, “The Bronze Bomber” a été interrogé par un fan quand il “arrêtera de fuir Anthony Joshua”.

Image: Anthony Joshua sur Instagram

Joshua (23-1) est bien sûr l’actuel champion des poids lourds WBA, IBF, WBO et IBO après avoir battu Andy Ruiz Jr. dans leur match revanche en décembre dernier.

Wilder a répondu au fan avec la déclaration suivante.

“Arrêtez de fuir AJ, je serai bien fessé,” dit Deontay Wilder en riant. «Oh mec, dis à ton… tu sais quoi. Je ne vais même pas commenter cet homme. Mec, on ne parle même plus ici. Tu sais ce que je dis? Il part au vent. Et comme il se doit, il ne veut pas combattre personne, mon frère. “

💣 Deontay Wilder répond à un commentaire «Arrête de fuir AJ» et explique pourquoi il ne s’est pas encore unifié…

[🎥 @BronzeBomber] pic.twitter.com/N8RPylY4eM

– Michael Benson (@MichaelBensonn) 22 février 2020

Deontay Wilder a poursuivi:

“Beaucoup de gens me demandent” Pourquoi ne vous unifiez-vous pas? Pourquoi n’avez-vous pas unifié? Je veux dire que c’est simple. C’est une question simple à poser. Pourquoi n’ai-je pas unifié. Réfléchissons-y. Pourquoi n’ai-je pas encore unifié? C’est facile parce que je n’en ai pas eu l’occasion. Comme tous ces autres gars, je n’en ai pas eu l’occasion. Parce que tous ces gars ou champions qui avaient des ceintures, que font-ils? Ils courent ailleurs. Ils courent vers un adversaire plus facile. Pour le risquer? Vous savez ce que je dis, quand vous avez un gars avec du pouvoir dans la division des poids lourds et que la division est basée sur le pouvoir … je vais être le moins de gars qu’ils veulent combattre. Vous savez ce que je dis. Il va y avoir beaucoup de jugheads qui appellent mon nom et merde comme ça, mais ils n’essaient pas de me battre. “

Pensez-vous que nous verrons finalement un match de boxe poids lourds entre Deontay Wilder et Anthony Joshua? Sonnez dans la section des commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 22 février 2020