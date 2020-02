Deontay Wilder: Tyson Fury change d’entraîneur, affirmant qu’il pèsera 270 livres, juste une preuve qu’il est «nerveux» pour le match revanche

Le champion des poids lourds de la WBC, Deontay Wilder, ne prête pas trop d’attention aux choses folles que Tyson Fury a dites avant son match revanche, mais parfois c’est tout simplement impossible à éviter.

Wilder préfère juger les actions plutôt que les mots, mais il ne peut s’empêcher de réagir après que Fury ait changé d’entraîneur deux mois avant qu’ils ne s’affrontent à nouveau, tout en affirmant qu’il pèserait environ 270 livres en montant sur la balance vendredi prochain.

Qu’il s’agisse de passer de Ben Davison à Javan «Sugar» Hill ou d’emballer les livres pour essayer d’obtenir un avantage en force, Wilder considère ces mouvements comme la preuve que Fury est toujours hanté par les souvenirs de leur premier combat où il a subi un renversement brutal dans ronde 12 mais a réussi à survivre à la cloche finale.

“Au fond de son cœur, je sens vraiment qu’il est nerveux”, a déclaré Wilder lors d’une conférence de presse avant le match revanche avec Fury. «Je me sens vraiment très nerveux dès la première fois ce qui s’est passé. Lorsque vous renversez une personne et lui donnez une commotion cérébrale, vous ne l’oubliez jamais. Vous n’oubliez jamais qui vous a fait ça et comment ils l’ont fait.

«Quand vous y retournez avec eux une deuxième fois pour revivre ce moment encore une fois, cela doit être stressant. Vous ne pouvez certainement pas dormir la nuit. “

Le changement d’entraîneurs est une décision particulièrement intéressante de la part de Fury après que Davison a été crédité de son aide au retour après une mise à pied de 30 mois qui a vu le boxeur britannique faire face à la dépression ainsi qu’à l’abus de drogues et d’alcool.

À seulement deux mois du match revanche, Fury s’est séparé de Davison et a commencé à s’entraîner avec Hill, le neveu du célèbre entraîneur Emanuel Steward.

Compte tenu du temps qu’il faut généralement à un boxeur et à un entraîneur pour trouver une bonne chimie, Wilder ne peut pas dire avec certitude pourquoi Fury a fait le pas, mais il ne pense pas que cela fera une grande différence une fois qu’ils commenceront à échanger des coups de poing.

“Il peut continuer et dire qu’il m’a battu dans une large marge, mais il ne le croit pas”, a déclaré Wilder. “Honnêtement, il ne croit vraiment pas cela. C’est pourquoi il veut changer beaucoup de choses. Parce que s’il le croyait vraiment, vraiment, vous ne changeriez pas autant. Il n’a pas changé d’endroit où il s’entraîne pour devenir entraîneur, maintenant il met ses mains dans l’essence pour essayer de les rendre plus difficiles. Il a amené tant de gens dans son camp. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à suivre, tous les changements.

“La prochaine chose, il va aller voir un conseiller spirituel. Ce sera la prochaine chose qu’il fera pour soulager son esprit de ce qui va lui arriver et de son corps le 22 février. »

Un autre commentaire qui a attiré l’attention de Wilder était l’insistance de Fury qu’il va viser un KO quand ils se retrouveront face à face lors d’une conférence de presse en janvier. À l’époque, Fury aboya à Wilder qu’il prévoyait de terminer le combat en deux tours.

Alors que Wilder est bien connu comme l’un des puncheurs les plus dévastateurs de l’histoire de la division des poids lourds, Fury a acquis sa réputation avec une attaque de boxe technique où il ébranle ses adversaires tour après tour.

Si Fury a vraiment l’intention d’échanger des coups de poing, Wilder lui souhaite la bienvenue pour essayer, mais il ne pense pas qu’il appréciera les résultats.

“C’est une forte possibilité qui pourrait se produire, en particulier lui apportant le combat pour moi”, a déclaré Wilder. «Comme vous pouvez le voir, je lui ai apporté le combat presque tout le combat la première fois. S’il veut faire l’inverse et me l’apporter et m’apporter toute la force là où j’applique déjà la force, en lui lançant dessus, ça va être un combat intéressant. Ça va être une courte nuit mais ça va être un combat intéressant. Des combats intéressants et de courtes nuits, vous pouvez me compter car je ne suis pas rémunéré en heures supplémentaires. Il joue directement entre mes mains.

«J’ai hâte de voir s’il va donner suite à son plan de match. Ça va être excitant à voir. “

En ce qui concerne la peur du pouvoir de Fury – Wilder trouve cela risible.

“Comme je l’ai déjà dit et les médias m’ont cité à ce sujet et vous pouvez continuer – il a les poings d’oreiller”, a déclaré Wilder. “C’est à quel point ils étaient doux. Peut-être que mon adrénaline était trop élevée pour ressentir quoi que ce soit. Parfois après le combat, vous pouvez vous sentir un peu endolori ou autre. Même après le combat, je n’ai rien ressenti. J’ai pris tous ses coups de poing, ceux qu’il a atterri et j’ai traversé tout ça.

“Je ne respecte aucun de ses pouvoirs. C’est juste un grand et grand homme qui peut se déplacer sur le ring et c’est tout. En ce qui concerne le pouvoir, il n’y en a pas. »

Parce que le dernier combat s’est terminé par un match nul controversé, Wilder ne laisse aucun doute dans le match revanche. Après avoir presque réussi le huitième de finale lors de leur rencontre initiale, “The Bronze Bomber” promet que les juges n’auront pas besoin de s’impliquer cette fois.

“Je ne peux tout simplement pas attendre jusqu’au 22 février”, a déclaré Wilder. “The Gypsy King” va être terrassé et cette fois-ci, il ne se lèvera certainement pas. “