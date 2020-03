Deontay Wilder vs Tyson Fury 3 prévu pour le 18 juillet à Las Vegas

Image via @ gypsyking101 sur Instagram (photographe non répertorié)

La lutte pour la trilogie entre Deontay Wilder et Tyson Fury aurait lieu le 18 juillet au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

Nous sommes à un peu plus d’une semaine de la victoire sensationnelle de Tyson Fury contre Deontay Wilder qui l’a vu terminer le «Bronze Bomber» au septième tour après que Wilder’s Corner ait jeté l’éponge. Il est venu après que les deux poids lourds d’élite se soient battus pour un match nul dans le premier combat, bien que beaucoup croient que Fury avait fait assez pour gagner le combat.

Maintenant, dans un rapport d’ESPN, le président de Top Rank, Bob Arum, a confirmé que le plan était que les deux s’affrontent une fois de plus à Las Vegas cet été.

On s’attend à ce que FOX et ESPN co-fassent de nouveau la promotion du concours à la suite du succès qu’a connu le deuxième combat sur les deux réseaux. Wilder aurait eu 30 jours pour décider s’il déclencherait ou non la clause de la trilogie, et sur la base de son comportement depuis sa perte, il ne semble pas que cela lui ait pris trop de temps pour prendre la décision.

🤴🏿 pic.twitter.com/nanMke2BqQ

– Deontay Wilder (@BronzeBomber) 29 février 2020

Anthony Joshua étant prêt à défendre ses propres ceintures cet été contre Kubrat Pulev, l’espoir est que les vainqueurs des deux concours s’affronteront dans un combat d’unification massif, soit fin 2020, soit début 2021.

Beaucoup d’experts et de fans ne donneront pas beaucoup de chance à Wilder dans celui-ci après la performance qu’il a présentée le 22 février, mais même dans ce cas, vous ne pouvez tout simplement pas compter quelqu’un comme lui pour bien. Après tout, il a réussi à mettre Fury sur la toile lors du premier combat, et il y a une chance qu’il puisse le faire à nouveau.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/2/2020.