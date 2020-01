Dequan Townsend aborde la suspension de l’USADA pour la cocaïne et les métabolites du fentanyl: «Je ne suis pas un toxicomane»

Dequan Townsend remet les pendules à l’heure de sa récente suspension de l’USADA.

Après avoir fait ses débuts à l’UFC avec un préavis de seulement trois jours dans un effort perdu contre Dalcha Lungiambula en juin dernier, l’USADA, âgé de 33 ans, a été informé que son échantillon d’urine en compétition était positif pour la benzoylecgonine, un métabolite de la cocaïne, et le norfentanyl, un métabolite du fentanyl. Il a été récemment annoncé que Townsend avait accepté et purgé une suspension de six mois pour la violation du test de dépistage de drogues.

Étant donné que les substances interdites en question étaient classées comme des drogues abusives plutôt que comme des améliorateurs de performance, Townsend était admissible à une pénalité réduite, sous réserve de l’achèvement d’un programme de désintoxication.

Townsend a déclaré à MMA Fighting qu’il avait pleinement coopéré avec l’USADA pour s’assurer qu’il était admissible à participer à son prochain combat contre Bevon Lewis, qui devrait avoir lieu le 25 janvier à l’UFC Raleigh. Il souhaite également préciser que les substances en question sont entrées dans son corps par accident.

“Il y a des milliers de façons différentes dont les choses peuvent entrer dans votre système”, a déclaré Townsend. «Moi personnellement, je ne suis pas toxicomane. Je ne discrimine pas, je ne juge personne qui se drogue personnellement. Ce qu’ils font pendant leur temps libre, c’est ce qu’ils font pendant leur temps libre.

«J’ai pris ce combat avec un préavis de trois jours. Je traînais autour de la mauvaise foule. Il y a mille façons différentes dont les choses peuvent se produire, et (cela a fini) par entrer dans mon système, et j’ai juste fait ce que je devais faire et j’ai pris les mesures nécessaires pour mettre cette situation derrière moi. C’était ça, et je vais de l’avant. “

Lorsqu’on lui a demandé comment les substances interdites avaient pu pénétrer dans son système, Townsend a indiqué que son choix d’entreprise et son emploi étaient des explications possibles. Il pense qu’il aurait pu être exposé aux métabolites de la cocaïne lors d’une rencontre intime et aux métabolites du fentanyl – ou un dérivé du puissant analgésique – grâce à son travail d’infirmière autorisée.

“Il existe différentes manières, et l’une des façons les plus courantes est [through the] muqueuse », a déclaré Townsend. “C’est l’un des moyens les plus courants. Si vous couchez avec quelqu’un ou que vous vous livrez à une activité sexuelle avec quelqu’un qui est un utilisateur ou qui fait ce qu’il fait sur le côté ou autre, cela peut pénétrer dans votre système par la transpiration, différentes activités sexuelles. Il peut être intégré de différentes manières dans votre système. C’est une façon.

«Aussi, des choses touchantes. Je suis infirmière – c’est mon neuf contre cinq. Je ne sais pas si beaucoup de gens le savent; les gens de Lansing savent que c’est mon travail de neuf à cinq. Cela aurait pu être une façon dont cela s’est produit. Mais comme je l’ai dit en général, c’était un préavis de trois jours, (et) je n’étais évidemment pas au courant ou très prudent parce que je n’avais pas l’intention de combattre dans l’UFC. “

Townsend avait concouru en tant qu’amateur depuis 2009, et il a déclaré avoir remporté près de 30 combats avant de devenir professionnel en 2012. Il a par la suite obtenu un record de 21-9, avec 17 de ces victoires par KO ou par soumission. Compte tenu de son taux de finition, il a publiquement demandé ce qu’il faudrait pour se faire remarquer.

“J’ai posté une semaine avant une diatribe de moi contrarié de ne pas pouvoir aller à l’UFC et de ne pas aller à l’UFC, mais d’en avoir envie”, a-t-il déclaré. «J’ai eu ma chance, je l’ai saisie à court terme et c’est arrivé.»

Depuis son arrivée à l’UFC, Townsend n’a eu aucun problème à sauter à travers les cerceaux placés devant lui. Il a accepté un autre appel tardif, cette fois en remplacement d’Alen Amedovski à l’UFC Raleigh. Il ne regrette pas les tests USADA.

“Il y a en compétition et hors compétition, c’est complètement différent”, a déclaré Townsend. “Vous pouvez tester certaines choses hors compétition, et ce n’est pas publicisé et ils ne le considèrent pas comme une violation. C’est ce qu’on m’a dit. Je ne sais pas comment cela fonctionne vraiment, j’ai juste l’impression que les tests en compétition devraient être les seuls à être publiés, et ce sont ceux qui sont vraiment importants.

“À moins que ce ne soient des médicaments améliorant les performances comme les stéroïdes ou d’autres situations majeures où ils ne devraient pas être pris.”

Les débuts de la dernière seconde de Townsend ont été une avalanche de tests et de paperasse. La suite s’est avérée non moins compliquée. Il a travaillé avec l’USADA pour résoudre sa situation, et maintenant, la suspension appartient à son passé. Il considère le combat de Lewis comme ses débuts à l’UFC, même s’il n’a eu que quelques semaines supplémentaires pour se préparer cette fois-ci.

Quoi qu’il en soit, il est confiant dans ses chances – et qu’il ne sera plus sur le radar de l’USADA.

“J’ai pris les précautions nécessaires, (et j’ai fait ce que je devais faire”, a déclaré Townsend. “J’ai pris les cours. Je tenais compte des informations qui m’ont été données, et je veux juste mettre la tout derrière moi.

«Évidemment, quand il a été publié, tout le monde a ses commentaires, tout le monde a ses opinions. Et je laisse juste les gens penser ce qu’ils veulent penser. J’utilise leurs opinions pour m’alimenter comme plus de motivation pour surmonter plus d’obstacles, me battre, être plus performant et simplement lever la main. »