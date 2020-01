Dequan Townsend dévoile un test positif pour la cocaïne et le fentanyl

Surmonter l’adversité n’a rien de nouveau pour Dequan Townsend.

À l’UFC sur ESPN + 24, le poids moyen de l’UFC reviendra d’une suspension de six mois de l’Agence américaine antidopage pour cocaïne et fentanyl lorsqu’il affrontera Bevon Lewis (6-2 MMA, 0-2 UFC).

Le test positif a été annoncé dans un communiqué de presse le 8 janvier. Dans sa première interview depuis, Townsend (21-9 MMA, 0-1 UFC) s’est ouvert au MMA Junkie à propos de la situation. Le combattant de 33 ans a déclaré qu’il n’avait jamais été du genre à juger qui que ce soit et a indiqué qu’il espérait qu’il pourrait être considéré de la même manière.

“Honnêtement, il existe de nombreuses façons dont les choses peuvent s’introduire dans les systèmes humains”, a déclaré Townsend à MMA Junkie mercredi. «J’ai toujours dit et j’ai dit mille fois aux gens, je ne fais pas de discrimination. Je ne juge personne sur la base de ce qu’il fait de sa vie ou de sa façon de vivre. »

Townsend a souligné un certain nombre de facteurs lorsqu’il a parlé des événements qui ont conduit à l’échec de son test, notamment la nature à court terme de ses débuts à l’UFC et son environnement hors de la cage.

“De toute évidence, j’ai pris le combat avec un préavis de quelques jours et je n’étais pas préparé à ce genre de choses USADA”, a déclaré Townsend. «Je n’étais pas préparé à quoi que ce soit qui se soit passé. J’étais à peu près juste avec la mauvaise foule. Accrocher avec la mauvaise foule et un mélange de choses, c’est arrivé. J’ai touché les mauvaises choses.

«J’étais dans le mauvais environnement, mais c’est arrivé. Je ne peux rien y faire. J’ai juste pris les précautions nécessaires pour régler la situation et quoi que l’USADA voulait que je fasse, je l’ai fait pour avancer. »

En recevant la nouvelle de son échec, Townsend pensait que sa carrière à l’UFC était terminée. Il lui a fallu 29 combats professionnels pour figurer sur la liste et craignait que ce ne soit pas le cas. Townsend attribue à son manager d’avoir réussi à faire pression pour lui une deuxième chance.

“J’ai travaillé si dur pour arriver ici”, a déclaré Townsend. “… Je me dis” Merde, j’en ai l’occasion et ensuite ça arrive. “Je me dis:” Oui, ils vont me couper rapidement. “Je pensais qu’ils ne voudraient même pas faire face à la situation .

«Bravo à mon manager Jason House avec Iridium. Il avait mon dos. Il m’a soutenu avec la situation comme, “Regardez, cet homme a pris ce combat avec un préavis de trois jours. Il n’était pas un combattant signé UFC. Il ne connaissait pas la situation avec l’USADA. Il ne savait rien de tout cela. “Ce n’était pas comme si je mettais des stéroïdes dans mon corps quand je savais que (explétif) était complètement illégal.”

En dehors des combats, Townsend travaille dans le secteur de la santé. Il est conscient des dangers de la consommation de cocaïne et de fentanyl et a déclaré que sa consommation de la première était «complètement non intentionnelle».

“(Du) 9 au 5 Je suis infirmière”, a déclaré Townsend. «Ceux qui me connaissent réellement de ma ville natale et de ma ville, ils savent que je suis très conscient de la gravité du fentanyl. C’était quelque chose de complètement involontaire. »

Avant d’être réintégré par l’UFC, Townsend a dû participer à un programme de désintoxication. Townsend a dit qu’il avait beaucoup appris, mais le programme a plutôt servi de rappel.

“Dans le programme, j’ai appris beaucoup de choses”, a déclaré Townsend. «C’était une information consciente, mais avec mon état d’esprit et mes antécédents, je faisais juste ce que je devais faire. Je n’ai jamais été un toxicomane – ce n’est pas une offense pour les gens qui font ce qu’ils font dans leur temps personnel. »

Le test positif a présenté un autre moment d’adversité à surmonter pour Townsend. En 2014, le fils de quatre ans de Townsend est décédé d’un cancer. Townsend espère que son succès à l’intérieur de la cage peut servir de motivation positive pour les personnes aux prises avec les défis que la vie leur lance.

“J’ai tellement surmonté pour arriver ici”, a déclaré Townsend. «Depuis le moment où j’ai vu le rythme cardiaque de mon fils s’arrêter, personne ne peut me parler de surmonter quoi que ce soit. J’ai surmonté tout cela et j’ai quand même réussi à entrer dans la cage, à m’entraîner dur et à passer au niveau supérieur. À la fin de la journée, ce n’est qu’un autre tremplin sur mon chemin vers le sommet. »

Selon Townsend, les fans devraient s’attendre à voir un nouveau combattant amélioré le 25 janvier. La version qui est entrée dans la cage en juin n’est pas son vrai moi.

“Je vais vous le dire comme ça, beaucoup de gens ont été surpris par un coup. Ils pensaient que j’étais rapide sur le jab », a déclaré Townsend. «Rappelez-vous encore, j’avais 205 ans. J’avais un tas de poids supplémentaire parce que je me suis battu à court préavis. J’essayais de conserver mon énergie parce que je n’avais pas la chance de m’entraîner. Ils me verront à 185 ans. C’est la division 185 où il y aura beaucoup de révélateurs différents pour les gens. “

.