Dequan Townsend parle de sa suspension pour cocaïne

Le combattant qui fera son retour à l’UFC Raleigh, après avoir été suspendu pendant six mois pour usage de cocaïne et de fentanyl, a évoqué la situation et la sanction infligée par Used.

Le combattant de 33 ans, qui a parlé pour le portail MMA Junkie, dit qu’il s’attend à ce qu’il soit vu de la même manière qu’avant sa suspension.

«En vérité, il existe de nombreuses façons dont les choses peuvent pénétrer dans les systèmes humains. J’ai toujours dit et dit aux gens des milliers de fois que je ne fais aucune discrimination. Je ne juge personne sur ce qu’il fait de sa vie ou sur la façon dont il le fait ».

Townsend a souligné différentes situations qui ont conduit à l’échec du test de dopage utilisé.

«Évidemment, j’ai pris mon dernier combat avec un préavis d’un jour seulement et je n’étais pas préparé pour ces choses UTILISÉES. Je n’étais préparé à aucune des choses qui se sont produites. Je sortais plus ou moins avec les mauvaises personnes. Sortir avec les mauvaises personnes et un mélange de choses vient de se produire. J’ai touché les mauvaises choses. »

«J’étais dans le mauvais environnement, mais c’est arrivé. Je ne peux rien y faire. J’ai simplement pris les précautions nécessaires pour régler la situation et tout ce que l’USADA voulait que je fasse. Je l’ai fait pour continuer. “

Après que son échec dans les tests antidopage soit devenu connu, Townsend pensait que l’UFC le licencierait, après avoir tiré au sort 29 combats pour atteindre la plus grande entreprise de MMA. “The Tarantula” a déclaré que son manager était la clé de l’UFC pour lui donner une nouvelle opportunité.

“J’ai travaillé très dur pour arriver ici” … Je me dis “Bon sang, j’ai ma chance et ça arrive.” Je me dis: “Oui, ils vont me couper rapidement.” Je pensais qu’ils ne voudraient même pas faire face à la situation. »

«Applaudissements pour mon manager Jason House avec Iridium. Il m’a soutenu. Il m’a soutenu avec la situation comme: “Regardez, cet homme a pris ce combat trois jours à l’avance.” Il n’était pas un combattant signé par l’UFC. Je ne connaissais pas la situation avec l’USADA. Il n’en savait rien. ” Ce n’était pas comme si je mettais des stéroïdes dans mon corps quand je savais que c’était complètement illégal. »

Dequan Townsend fera son retour contre Bevon Lewis à l’UFC Raleigh