Derek Brunson peut comprendre le battage médiatique de l’UFC derrière Edmen Shahbazyan

RALEIGH, N.C. – Derek Brunson prend un autre jeune espoir auquel il peut s’identifier.

Brunson (20-7 MMA, 11-5 UFC) fait face à l’Edmen Shahbazyan invaincu (11-0 MMA, 4-0 UFC) à l’UFC 248. Il a déclaré que Shahbazyan lui rappelait lui-même lorsqu’il traversait les rangs des poids moyens de l’UFC.

“Edmen est un jeune homme imprudent et confiant”, a déclaré Brunson au MMA Junkie samedi dernier à l’UFC sur ESPN + 24 à Raleigh, N.C, à quelques heures de son port d’attache à Wilmington. «C’est assez drôle parce que je me souviens avoir eu son âge et être là où il en était et juste avoir du battage médiatique derrière moi. Je sais donc ce que ça fait pour lui. »

Mais après un départ rapide à l’UFC, Brunson a connu ses hauts et ses bas. Il a perdu des combats contre des noms notables et d’anciens champions, dont Robert Whittaker et l’actuel champion des poids moyens Israel Adesanya. Leurs victoires sur Brunson les ont propulsés dans la course au titre.

Lors de sa dernière sortie, Brunson a affronté un autre poids moyen en pleine progression dans Ian Heinisch à l’UFC 241 et a interrompu sa séquence de cinq victoires consécutives. Brunson a maintenant quatre victoires dans ses six derniers combats.

“Ce combat (contre Shahbazyan), ça me rappelle un peu le combat d’Israël”, a déclaré Brunson. “Vous avez un jeune gars avec beaucoup de battage médiatique, invaincu. Mais encore une fois, cela me rappelle mon dernier combat avec Ian Heinisch. (Il était) presque invaincu – 13-1. Il avait un défaut, mais beaucoup de battage médiatique derrière lui. Je ressens un peu la même chose. C’est mon travail de sortir ici, de faire mon truc et d’en accumuler un autre après celui-ci. Je pense que cela me mettra ici pour un tir au titre. “

Brunson a fait preuve d’une approche plus calme dans sa séquence de victoires de deux combats. Il a attribué le changement à son récent déménagement au gymnase Hard Knocks dans le sud de la Floride, qui abrite le champion actuel des poids mi-moyens de l’UFC, Kamaru Usman.

“Je pense que ma situation est solide”, a déclaré Brunson. «J’ai changé mon entraînement au cours de la dernière année et demie à Hard Knocks en Floride, et nous avons un bon groupe de gars qui essaient de s’entraider et viennent dans la salle d’entraînement tous les jours, et c’est plutôt une équipe effort. Donc, ça a vraiment fonctionné pour moi et dans mes combats aussi. “

