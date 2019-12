Derek Campos prévoit de faire dérailler A.J. Le «train hype» de McKee

Derek Campos ne pense pas que A.J. McKee est tout ce qu'il a craqué et il prévoit de le prouver au Bellator 236.

McKee (15-0 MMA, 15-0 BMMA) a mis en place une course qui a fait de lui l'une des meilleures étoiles montantes du sport. Il est invaincu tout au long de sa carrière, et malgré 15 combats, il n'a pas vu grand-chose de l'adversité. Cela a été particulièrement vrai lors de son match d'ouverture du Grand Prix Bellator poids plume, qu'il a remporté contre Georgi Karakhanyan en seulement huit secondes.

Campos (20-9 MMA, 9-7 BMMA) n'est pas à bord, McKee étant la prochaine grande chose, cependant. Le vétéran grisonnant a spécifiquement choisi un affrontement avec McKee pour les quarts de finale du tournoi à élimination directe, qui se poursuivra samedi au Bellator 236.

"Sans aucun doute, je crois que je vais être le plus grand test d'AJ", a déclaré Campos au MMA Junkie. «Il a combattu beaucoup de gars, mais qui sont-ils? Les deux seuls gars qui me viennent à l’esprit qu’il a combattu sont Justin Lawrence et Pat Curran. Je vais être le gars qui fait dérailler le train de battage médiatique d'AJ.

"Vous voyez la différence entre les autres gars qu'il a combattus alors Lawrence et Curran. Totalement une différence de jour comme de nuit. Ces gars sont des athlètes et des combattants supérieurs et A.J. a pu à peine se débrouiller avec eux. Il a des trous dans son jeu, je vois des faiblesses sur lesquelles je cherche à capitaliser. »

Le Bellator 236 a lieu à la Neal S. Blaisdell Arena à Honolulu, Hawaï. La carte principale, qui mettait en vedette Campos contre McKee dans l'événement co-principal, est diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Campos a frappé son ticket pour le deuxième tour du tournoi en battant l'ancien champion des Bellators Daniel Straus au Bellator 226 en septembre. Compte tenu de la structure du tournoi, il a été autorisé à choisir son adversaire pour le tour suivant et est allé avec McKee.

C'est un match que les autres sur le terrain ne semblaient pas ronger par le bit à obtenir, mais Campos estime qu'il a un fort chemin vers la victoire.

"Je veux le moudre", a déclaré Campos. «Je veux l'emmener dans les eaux profondes, je veux le mettre dans les positions les plus inconfortables dans lesquelles je peux le mettre et je veux voir où est son cœur. Je veux briser sa volonté, je veux être celui qui le bat et lui enlève ce zéro sur son record. »

Campos contre McKee étant le premier combat du deuxième tour du tournoi, le vainqueur verra probablement une pause appréciable en attendant le début des demi-finales. 2019 est la première fois depuis 2013 que Campos a combattu plus de deux fois en un an, cependant, il a déclaré qu'il n'était pas trop préoccupé par une pause.

"Il y a un potentiel de mise à pied après cela, mais je vais en faire bon usage en essayant de guérir et de me remettre en forme", a déclaré Campos. «Mais je prévois d'abord d'y aller et de gérer les affaires. Les gens vont me compter ici et ils vont me compter sur le reste du tournoi, mais c'est ce que j'aime. C’est ce qui me motive. J'aime être l'opprimé et peu importe, je vais aller chercher ce titre. "

