Derrick Lewis appelle à une revanche avec Francis Ngannou: “Je vous garantis que ce sera plus divertissant”

Le concurrent des poids lourds de l’UFC, Derrick Lewis, appelle à une revanche avec Francis Ngannou, dans l’espoir de se racheter après que leur premier combat ait été un snoozer.

Lewis et Ngannou se sont rencontrés pour la première fois à l’UFC 226 dans un combat très attendu entre deux artistes à élimination directe. Malheureusement pour les fans, le combat s’est avéré être une puanteur, aucun homme ne s’engageant l’un avec l’autre sur les pieds, conduisant à l’un des combats les plus ennuyeux de mémoire récente. Lewis a remporté le combat et cela lui a valu un tir au titre contre Daniel Cormier à l’UFC 230, mais deux ans plus tard et il veut réparer le tort de la déception du combat pour les fans à regarder.

S’adressant à Ariel Helwani d’ESPN, Lewis a admis qu’il était toujours intéressé par une revanche avec Ngannou et donner aux fans le combat qu’ils attendaient la première fois.

Derrick Lewis dit qu’il a aimé le combat Adesanya-Romero parce que maintenant les gens pourront plus longtemps dire que son combat contre Francis Ngannou est le combat le plus ennuyeux de tous les temps. 😂 À partir d’aujourd’hui @espnmma IG en direct. pic.twitter.com/WhU0CVyHRT

– Ariel Helwani (@arielhelwani) 19 mars 2020

«Nous devons faire un match revanche, Francis et moi, nous devons faire un match revanche. Mec, on y est arrivé parce que j’avais des problèmes de dos et je ne m’entraînais pas comme je le devais pour ce combat. Et donc je suis dessus maintenant, donc nous y sommes arrivés », a déclaré Lewis.

Lewis vient de remporter deux victoires consécutives contre Blagoy Ivanov et Ilir Latifi, tandis que Ngannou a remporté trois combats consécutifs par KO contre Cain Velasquez, Junior dos Santos et Curtis Blaydes. Ngannou est actuellement réservé pour combattre Jairzinho Rozenstruik lors de l’événement UFC Apex reporté, tandis que Lewis est actuellement libre de toute réservation. Peut-être que les deux pourraient se rencontrer plus tard cette année ou l’année prochaine lors d’un match revanche, et si cela se produit, Lewis garantit que ce sera mieux que le premier combat.

«Je vous garantis que ce sera plus divertissant que ce qu’il était. Ce serait au moins un coup de poing de plus que lors du dernier combat », a déclaré Lewis.

Aimeriez-vous voir Derrick Lewis contre Francis Ngannou 2?