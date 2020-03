Derrick Lewis et Francis N’Gannou sont plus calmes grâce à Israel Adesanya et Yoel Romero

Ainsi dit “La bête noire” dans une interview avec Ariel Helwani pour ESPN; depuis le 7 juillet 2018, Derrick Lewis y Francis N’Gannou Mettant en vedette dans ce qui est considéré par beaucoup comme le pire combat de l’histoire des arts martiaux mixtes, Lewis a finalement gagné par décision unanime.

Dans les déclarations, Lewis déclare: «Oui, je l’ai vu (le combat) et je suis heureux qu’il se soit terminé ainsi. Vous savez, parce que tout le monde m’infligeait un enfer et Francis depuis longtemps, disant que notre combat était le combat le plus ennuyeux de l’histoire. Je suis donc content qu’ils nous aient battus! »