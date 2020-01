Derrick Lewis était heureux de voir Alistair Overeem se faire «faire cul» à l’UFC Washington

Image: @ufc sur Instagram

Derrick Lewis a révélé qu’il était assez heureux de voir Alistair Overeem se faire finir par Jairzinho Rozenstruik de retour à l’UFC Washington.

Le combat divertissant du Main Event s’est déroulé dans les dernières secondes lorsque Rozenstruik, qui a remplacé tardivement Walt Harris, a lancé un tir qui a fait exploser la lèvre d’Overeem. Certains ont remis en question l’arrivée mais à la fin, le jeune est sorti en tête.

Bien qu’il n’ait pas été trop détaillé, Derrick Lewis a clairement indiqué lors d’un récent épisode de UFC Unfiltered qu’il n’était pas trop navré à l’idée qu’Overeem soit battu de la même manière.

“Je suis heureux qu’Overeem ait travaillé son cul”, a-t-il déclaré (MMA News).

C’est une déclaration courte et douce d’un gars qui appartient certainement à cette catégorie, mais il s’avère que ce n’est pas la première fois qu’ils se mentionnent. En novembre 2018, Alistair Overeem voulait affronter Derrick Lewis, mais le combat n’a jamais vraiment abouti.

“Je dois aller avec les boules chaudes, Derrick Lewis”, a déclaré Overeem à MMA Fighting. «Nous ne nous sommes jamais battus auparavant et il est mieux classé. Il vient juste de se classer plus haut. J’ai définitivement un score à régler avec Francis (Ngannou) et je ne doute pas que cela se produira sans aucun doute un certain temps. Mais pour moi, Derrick Lewis est plus attrayant pour ces deux raisons: je ne l’ai jamais combattu auparavant, c’est le numéro un, et il est mieux classé. “

Il reste à voir si l’UFC réservera toujours ce combat quelque part sur la route, mais étant donné la nature imprévisible de la division des poids lourds, c’est certainement une possibilité.

Lewis vient de remporter une amusante victoire par décision partagée sur Blagoy Ivanov lors de l’UFC 244 à New York. Il affrontera l’ancien poids lourd léger Ilir Latifi à l’UFC 248 le 8 février.

