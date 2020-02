Derrick Lewis fait un changement comique dans ses prédictions

HOUSTON – Derrick Lewis revient sur sa prédiction d’un KO de premier tour contre Ilir Latifi à l’UFC 247. Peut-être.

Après avoir déclaré mercredi qu’il espérait terminer le combat contre Latifi (14-7 MMA, 7-5 UFC) tôt dans le premier match, Lewis (22-7 MMA, 13-5 UFC) a déployé quelque chose qu’il croit être un un peu plus réaliste.

Le plus souvent, Lewis est à la hauteur de ses prédictions pour les victoires par élimination directe. Après être allé aux tableaux de bord lors de son combat précédent, cependant, il a décidé d’utiliser une psychologie inversée sur lui-même.

“Je gagne probablement par décision parce que si je dis KO alors ça ne va pas arriver”, a déclaré Lewis à MMA Junkie lors de la journée des médias de l’UFC 247. “Je gagnerai par décision. Ce sera probablement presque un match nul. Ça va être controversé. Ce sera comme si j’aurais dû perdre, mais ils me donnent toujours la victoire. “

L’affrontement entre Lewis et Latifi est plutôt unique dans le sens où «The Black Beast» est un poids lourd de premier rang et ancien challenger pour le titre, tandis que Latifi est sur un skid de deux combats et fait ses débuts divisionnaires.

Lewis a déclaré qu’il était heureux de prendre le combat, mais avec une victoire, il sera en avance dans le classement. Avec le titre en attente alors que la division attend la fin de la trilogie Stipe Miocic contre Daniel Cormier et une éventuelle entrée de Jon Jones dans la catégorie de poids, Lewis a déclaré qu’il y avait deux noms qui pourraient avoir du sens.

“Ce serait formidable d’avoir probablement quelqu’un comme Curtis Blaydes, peut-être un match revanche avec Francis (Ngannou)”, a déclaré Lewis. “Nous verrons. Mais «DC» et Stipe, je ne sais pas ce qui se passe avec ça. Ils n’ont même pas encore de date. Mais, je crois que si Jon Jones veut combattre des poids lourds, je pense que “DC” va probablement prendre sa retraite et Stipe voudra probablement combattre Jones parce qu’il y a plus d’argent. “

L’UFC 247 aura lieu samedi au Toyota Center. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +

