Derrick Lewis frappe Marcin Tybura à Austin, TX

Derrick Lewis a montré sa puissance en pleine force quand il a commencé sa campagne 2018 pour un tir au titre des poids lourds avec une finition agréable pour la foule.

Après avoir réussi sa séquence de six victoires consécutives aux mains de Mark Hunt, Lewis (22-7 MMA, 13-5 UFC) a cherché à rebondir lorsqu’il a affronté Marcin Tybura lors de l’événement co-principal de l’UFC Fight Night 126 à Austin, Texas, le 18 février 2018.

Au début du premier tour, Lewis a pu utiliser toute sa force en poussant Tybura vers le tapis. Après avoir contrôlé la position de tête, Lewis a essayé de s’accrocher au dos de Tybura alors qu’il remontait, mais a fini par perdre sa position et ses pieds et s’est retrouvé au fond.

Tybura a pu facilement passer à la monture complète, puis reprendre Lewis. Mais Lewis l’a secoué et l’a rencontré avec une grosse main droite qui l’a renvoyé sur la toile. Tybura a inversé intelligemment la position sur le tapis pour se retrouver en position de montage complète à la fin du tour.

Au deuxième tour, Tybura a repris les choses en main et a de nouveau atteint les positions dominantes en reprenant Lewis, puis est passé à la pleine monture. Une fois de plus, cependant, le natif de Houston a pu survivre à l’attaque de Grappling de Tybura et a pris le combat pour le tour final.

Avec les mots de son coin résonnant toujours dans ses oreilles, Lewis a commencé le cadre final sachant qu’il avait besoin d’une finition. Tybura est sorti en pressant vers l’avant, et a procédé à un corps à corps et a travaillé pour un démontage. Un Lewis visiblement fatigué a bien défendu et a réussi à se séparer avant de décharger avec une puissante combinaison qui a secoué Tybura. Il l’a ensuite terminé de façon dramatique pour obtenir une victoire palpitante par derrière.

La victoire a remis Lewis dans la colonne des victoires de manière considérable et a lancé une série de forme qui l’a vu vaincre Francis Ngannou et Alexander Volkov pour gagner un coup avec le champion des poids lourds de l’UFC, Daniel Cormier.

Le combat pour le titre ne s’est pas déroulé comme Lewis, cependant, et après sa perte de soumission, il a été arrêté par l’ancien champion Junior Dos Santos. Il a évité un dérapage perdant de trois combats en devançant de peu Blagoy Ivanov à l’UFC 244 et tentera maintenant de lancer une autre séquence de victoires en accueillant le vétéran suédois Ilir Latifi dans la division des poids lourds à l’UFC 247, qui aura lieu samedi au Toyota Center de Houston. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Avant ce combat, regardez la vidéo ci-dessus pour regarder la “Performance de la nuit” de Lewis finir sur Tybura.

