Derrick Lewis ne se battra pas pendant la pandémie: “Je ne peux pas être égoïste”

Derrick Lewis n’est pas intéressé à se battre tant que la pandémie de coronavirus n’est pas sous contrôle. Avec une famille à la maison, les risques d’entreprendre un camp de combat sont tout simplement trop grands.

Lewis a pesé sur la pandémie lors d’une récente interview avec MMA Junkie.

“Bien sûr, je veux m’en sortir en toute sécurité”, a déclaré Lewis. «Je ne peux pas être égoïste et des trucs comme ça et sortir et me rendre malade et toute ma famille, ramener tout ce que j’ai et le donner à mes enfants et à des trucs comme ça, et à mes proches. Je dois donc ne pas être assez égoïste et attendre et voir ce que le président a à dire sur tout et simplement regarder les dirigeants et voir ce qu’ils ont à dire. “

Bien que Lewis ne soit pas intéressé par les combats pour le moment, il espère se battre à nouveau bientôt. En fait, il a une date en tête: le retour de l’UFC le 27 juin à Austin, Texas.

“Juin – Je me battrai en juin à Austin, au Texas”, a déclaré Lewis.

Lewis est connu pour garder un calendrier de combat chargé et avait l’intention de le maintenir cette année, mais reconnaît qu’il devra faire des compromis.

“C’était mon objectif – tirer (pour) quatre combats cette année avant que tout cela ne se produise”, a déclaré Lewis. “Nous allons donc voir si nous pouvons en faire trois. Mais à quoi ça ressemble en ce moment – ça ne ressemble pas à ça. Donc, si nous pouvons en obtenir un autre, ce serait formidable. Sinon, ça va. “

Derrick Lewis a combattu pour la dernière fois à l’UFC 247 en février lorsqu’il a remporté une victoire serrée sur Ilir Latifi. Qui voulez-vous le voir se battre lorsque la pandémie de coronavirus finira par disparaître?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 4/2/2020.