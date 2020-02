Derrick Lewis n’est plus intéressé à combattre Greg Hardy

Le concurrent de longue date des poids lourds de l’UFC, Derrick Lewis, avait précédemment déclaré son désir de mettre la main sur le joueur prometteur Greg Hardy, qui avait été renvoyé de la NFL après un scandale de violence domestique.

“Je pense qu’il avait l’air bien, mais dès que le combat s’est terminé, j’ai commencé à penser à son (ex-petite amie), j’étais comme, je me demande s’il l’avait frappée comme ça”, a déclaré Lewis peu de temps après Hardy 2019, aucun concours avec Ben Sosoli. “Je ne sais pas, mec. Je n’aime vraiment pas les gars comme ça parce que j’ai grandi avec un passé troublé, et j’ai vu mon beau-père combattre ma mère à peu près tous les jours. Je ne me souviens même pas un jour où ils ne sont pas partis sans se disputer ni se battre.

“Je voudrais le combattre”, a ajouté Lewis lors de la conférence de presse de l’UFC 244. “Ce serait formidable de le combattre ensuite.”

S’adressant aux médias après sa victoire par décision partagée sur Ilir Latifi à l’UFC 247, Lewis a cependant annoncé qu’il n’avait plus aucun intérêt à combattre Hardy.

“N’importe qui sauf Greg Hardy”, a déclaré Lewis lorsqu’on lui a demandé qui il voulait combattre ensuite. “Je ne lui montre plus d’attention.”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Hardy est maintenant hors de son radar, Lewis a expliqué qu’il avait été conseillé par son manager – qui représente également Hardy – à éviter le match.

“Nous avons tous les deux le même manager”, a déclaré Lewis. “Mon manager n’arrête pas de lui dire de se taire, et mon manager n’arrête pas de me dire” ne t’inquiète même pas pour lui “.»

À ce stade, il n’est pas clair qui Derrick Lewis se battra ensuite. Cela étant dit, avec Stipe Miocic, Daniel Cormier, Francis Ngannou et Jairzinho Rozenstruik tous attachés, il pourrait bien être jumelé avec son concurrent Curtis Blaydes, qui a également besoin d’un partenaire de danse.

Pensez-vous que nous verrons jamais Derrick Lewis et Greg Hardy mettre leur bœuf dans la cage? UF

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/10/2020.