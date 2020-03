Derrick Lewis remercie Israel Adesanya d’avoir proclamé le “combat le plus ennuyeux de tous les temps”

Image: @ufc sur Instagram

Derrick Lewis est reconnaissant à Israël Adesanya et Yoel Romero d’avoir pris sa place avec le combat le plus ennuyeux de l’histoire du MMA.

Alors que la pandémie de coronavirus augmente, “The Black Beast” a parlé à Ariel Helwani de chez lui de sa santé, d’une revanche de Francis Ngannou et de la ténébreuse tête d’affiche de l’UFC 248, entre Yoel Romero contre Israel Adesanya. Le combat a signifié la première défense du titre d’Adesanya en tant que champion des poids moyens, mais il n’a pas réussi à attirer l’attention des fans qui ont qualifié le combat de cinq rounds ennuyeux.

“Oui, je l’ai regardé, et je suis heureux que cela se soit terminé comme ça”, a déclaré Lewis à Helwani. “Parce que tout le monde me donnait et Francis [Ngannou] l’enfer pendant longtemps, en parlant de la façon dont notre combat est le combat le plus ennuyeux jamais. “

“The Predator” Ngannou a affronté le poids lourd lors du co-événement principal de l’UFC 226 en 2018. La communauté MMA a également rôti la lutte pour manque d’action.

“Alors je suis content que, ils doivent nous avoir battus, allez mec,” rigola Lewis.

Une partie de la raison de l’échec des deux combats était les attentes incommensurablement élevées. Francis Ngannou et Yoel Romero sont des poids lourds qui offrent des finitions explosives de KO. Pendant ce temps, Israel Adesanya et Derrick Lewis sont les favoris ultimes des fans.

Selon Ariel Helwani, l’analyste / ancien combattant du MMA, Chael Sonnen a convenu que les poids moyens ont dépassé Francis Ngannou et Derrick Lewis pour le combat le plus ennuyeux. Cependant, sur sa chaîne Youtube, Sonnen a également déclaré que les fans attendaient trop:

“En tant que fans de MMA, nous avons été gâtés au-delà de toute croyance”, a déclaré Sonnen. «Nous avons eu droit à des combats au rythme effréné et à action élevée, alors quand l’un d’eux n’est pas ce que nous attendions avec le rythme et l’action, je me rends compte à quel point c’est surprenant. Mais c’est comparable à d’autres sports. Parfois, il se passe des choses qui ne sont pas ce à quoi vous vous attendiez, ce qui est une bonne chose de dire ennuyeux et pas beaucoup d’action. “

Selon vous, quel combat prend la couronne comme le plus ennuyeux de l'histoire du MMA?