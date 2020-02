Derrick Lewis révèle qu’il a affaire à un problème médical de “ vie ou mort ”, a reçu l’ordre de ne pas se battre à l’UFC 247

Image: @ufc sur Instagram

Derrick Lewis était plus en jeu que simplement une victoire ou une défaite à l’UFC 247. «The Black Beast» a révélé qu’il luttait contre un problème médical «de vie ou de mort» et on lui a dit de ne pas se battre.

Lors de l’action de samedi soir au Toyota Center de Houston, au Texas, Lewis a battu Ilir Latifi par décision unanime. Il a rejoint le MMA Show d’Ariel Helwani pour discuter de sa victoire et faire la lumière sur son état de santé choquant.

“Je serai disponible [to be a backup for Ngannou vs Rozenstruik fight],” il a dit. «Mais aussi, mon entraîneur voulait que je vérifie quelque chose qui est apparu dans mes examens médicaux et qui a entravé ma formation.

“Nous sommes vraiment censés le garder bas, mais je dois le vérifier”,

Le meurtrier de 265 livres n’a pas nommé son état, mais a confirmé que cela arrive à une variété d’athlètes, indépendamment de leur santé.

“Les médecins de l’UFC savent ce que c’est et les médecins ici à Houston savent ce que c’est”, a-t-il expliqué. «C’est juste quelque chose qui se passe que je dois encore aborder. Oui, c’est une situation de vie ou de mort. [It’s] sérieux, oui.

“Je suis très sérieux”, a-t-il ajouté. «C’est quelque chose qui arrive à beaucoup d’athlètes, peu importe que vous soyez en bonne santé ou non. C’est quelque chose qui peut encore vous arriver en un rien de temps. C’est tout ce que je peux dire.”

Bien qu’il ait remporté une victoire contre Latifi devant son public, Lewis a d’abord été avisé de ne pas se battre. Cependant, il a reçu un deuxième avis du personnel médical de l’UFC. Après avoir obtenu le feu vert, il a décidé de se battre, mais cela ne l’a pas empêché d’entrer dans un premier tour effrayant.

“Mon médecin m’a dit qu’il pensait que je n’aurais pas dû prendre ce dernier combat”, a-t-il déclaré. “Il a dit que dans une telle situation, il ne pense pas que je devrais me battre. J’ai donc obtenu un deuxième avis des médecins de l’UFC et ils ont tout relu et vérifié tout. Ils ont dit que cela ne devrait pas être un problème. “

“Ouais [I was worried], puis au premier tour, c’est arrivé, puis je me suis dit: «D’accord. Je ne vais pas y penser. »»

Alors que les fans ne peuvent que spéculer sur les problèmes de santé de Derrick Lewis, il a l’intention d’aller voir un médecin pour s’en occuper dans les deux prochaines semaines.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/11/2020.