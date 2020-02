Derrick Lewis se rallie et gagne sa décision contre Ilir Latifi

À l’UFC 247, Derrick Lewis a transformé une victoire en séquence de victoires.

Un favori de la ville de Houston, Lewis (23-7 MMA, 14-5 UFC) a battu le débutant des poids lourds Ilir Latifi par décision unanime avec trois scores de 29-28 des juges.

Après un premier tour compétitif, Latifi (14-8 MMA, 7-6 UFC) a commencé à prendre de l’élan. Beaucoup pensaient que le désavantage de Latifi en matière de taille serait un facteur majeur contre lui. Cependant, le combattant suédois a jeté Lewis au sol à plusieurs reprises – et n’a pas semblé déplacé en le faisant.

Latifi a largement contrôlé le combat au sol et dans le corps à corps contre la cage, mais n’a jamais été en mesure de mobiliser des dégâts substantiels. Lorsque le combat a pris de l’ampleur, Lewis a explosé avec un arsenal polyvalent de frappes, y compris des sauts aux genoux et des coups de tête. Latifi a montré un menton fort et a mangé des coups durs de Lewis.

Avec le combat à égalité à un tour d’un morceau sur les trois tableaux de bord des juges entrant dans le tour 3, Latifi a abattu Lewis. Finalement, Lewis est revenu sur ses pieds. Le chronomètre défilant, Lewis attaqua. Son élan tardif lui a volé la manche – et le combat.

Avec la victoire, Lewis a répondu à des pertes consécutives avec des victoires consécutives. Sa précédente sortie était une victoire par décision partagée contre Blagoy Ivanov à l’UFC 244 en novembre. Quant à Latifi, son premier combat chez les poids lourds fut un échec.

Le combat des poids lourds a ouvert la carte principale de l’UFC 247 au Toyota Center. Il a été diffusé à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Les résultats les plus récents de l’UFC 247 incluent:

Derrick Lewis bat. Ilir Latifi via décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Lauren Murphy bat. Andrea Lee via décision partagée (28-29, 29-28, 30-27)

Khaos Williams bat. Alex Morono via KO (coups de poing) – Round 1, 0:27

Mario Bautista bat. Miles Johns via TKO (genou volant, coups de poing) – Tour 2, 1:41

Journey Newson déf. Domingo Pilarte via TKO (coups de poing) – Tour 1, 0:38

Andre Ewell bat. Jonathan Martinez via décision partagée (28-29, 29-28, 30-27)

Youssef Zalal bat. Austin Lingo par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

