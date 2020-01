Des canettes Budweiser de marque Donald Cerrone frappent Las Vegas pour l’UFC 246

Conor McGregor a son propre whisky irlandais n ° 12. Et pour cette semaine au moins, son prochain adversaire a sa propre bière… en quelque sorte.

Budweiser, un sponsor de longue date de Donald Cerrone, a fabriqué des canettes spéciales pour “Cowboy” qui seront disponibles à Las Vegas cette semaine avant l’UFC 246. Les étiquettes des canettes nomment Cerrone comme “The Great American”, et le côté opposé en vante certains de ses records historiques de l’UFC.

Le devant des boîtes a une citation de Cerrone sur sa mentalité de col bleu.

«Je veux que tous les cols bleus de la classe ouvrière américaine sachent que je me bats pour eux», lit-on en partie.

Cerrone (36-13 MMA, 23-10 UFC) combat McGregor (21-4 MMA, 9-2 UFC) dans un combat de poids welters dans l’événement principal samedi à l’UFC 246, qui a lieu au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Brett Okamoto du partenaire de diffusion de l’UFC ESPN a parlé à Cerrone de sa nouvelle boîte dans la vidéo ci-dessous.

McGregor revient pour la première fois depuis une perte de combat de titre légère contre Khabib Nurmagomedov à l’UFC 229 en octobre 2018. Il est plus qu’un favori 3-1 dans le combat et cherche sa première victoire à l’UFC en plus de trois ans.

McGregor n’a qu’un seul combat MMA (et un match de boxe très rentable) depuis sa victoire de novembre 2016 contre Eddie Alvarez pour devenir un champion de deux divisions. Au cours de la même période, Cerrone a combattu 11 fois.

.