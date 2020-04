Des combattants de l’UFC à Londres reçoivent un paiement pour un événement annulé

Les combattants qui devaient participer à l’UFC Londres le 21 mars à Londres, en Angleterre, recevront le paiement de l’événement malgré son annulation au milieu des préoccupations liées au coronavirus six jours avant sa date prévue.

Plusieurs combattants ont confirmé à MMA Fighting qu’ils recevraient de l’argent pour l’événement annulé.

Des combattants comme Marvin Vettori, qui devait affronter Darren Stewart dans la nuit, et Molly McCann, qui devait affronter Ashlee Evans-Smith, se sont adressés aux médias sociaux pour remercier l’UFC, suggérant qu’ils recevront un remboursement pour leur préparation pour la carte, qui devait avoir lieu à l’O2 Arena dans la capitale anglaise.

Merci à @ufc de s’être occupé de moi pour la situation de la carte de Londres, j’ai tout fait depuis le premier jour et c’est bien de voir que même dans des moments difficiles comme ceux-ci, le travail que je fais est reconnu.

Toujours prêt à travailler

Merci @ufc @danawhite @ Mickmaynard2

– Marvin Vettori (@MarvinVettori) 1 avril 2020

Cette semaine sur Eurobash, Nicolas Dalby – qui devait rencontrer Danny Roberts lors de l’événement co-principal de l’UFC Londres – a souligné que la situation serait bientôt résolue de manière “sympa”.

“Tout ce que je sais, c’est que mon manager est en dialogue avec l’UFC”, a déclaré Dalby au podcast Eurobash de MMA Fighting.

«Je pense que ce qui se passe, c’est une situation énorme et ils ont dû annuler plus de cartes. Ils essaient de voir comment ils vont faire les choses. Je ne sais pas si une assurance est en place et ils doivent en tenir compte. Il semble qu’ils prennent leur temps et qu’ils le font parce qu’ils veulent pouvoir prendre une bonne décision et non une décision précipitée et rapide.

«Ça prend du temps et c’est un peu frustrant. Le premier du mois approche, et j’ai des factures à payer, mais je suis sûr que cela va être résolu de manière agréable, et si ce n’est pas le cas, nous allons le reprendre à partir de là. “

Découvrez l’épisode d’Eurobash de cette semaine, avec Joanne Calderwood, Nicolas Dalby, Morgan Charriere et Pedro Carvalho.