Des combattants de l’UFC à Londres reçoivent une compensation pour un événement annulé

Les combattants qui devaient participer sur la carte UFC London annulée seraient payés par l’UFC.

La promotion devait revenir dans la Grande Fumée le 21 mars. Malheureusement, la pandémie de coronavirus a rendu cette carte impossible. L’UFC a brièvement tenté de réserver une carte de remplacement à court terme sur le sol américain, mais ce plan a également échoué.

Lorsque l’événement de l’UFC à Londres a été annulé, les combattants, les fans et les médias ont immédiatement demandé si les athlètes programmés pour la compétition recevraient un paiement. Ces combattants avaient déjà terminé des camps de combat coûteux, et sans aucune faute de leur part, étaient soudainement sans les jours de paie qu’ils attendaient. C’était une mauvaise situation.

La bonne nouvelle est que plusieurs combattants de l’UFC à Londres ont maintenant confirmé qu’ils paieraient l’événement annulé. Il n’est pas clair s’ils reçoivent leur émission et gagnent de l’argent, uniquement leur argent ou une autre somme, mais il semble qu’ils seront payés.

Marvin Vettori était l’un de ces combattants, confirmant sur Twitter que l’UFC «s’occupe» de lui.

Merci à @ufc de s'être occupé de moi pour la situation de la carte de Londres, j'ai tout fait depuis le premier jour et c'est bien de voir que même dans des moments difficiles comme ceux-ci, le travail que je fais est reconnu.

Toujours prêt à travailler

Merci @ufc @danawhite @ Mickmaynard2

– Marvin Vettori (@MarvinVettori) 1 avril 2020

Nicolas Dalby, qui devait affronter Danny Roberts lors de l’événement co-principal de l’UFC à Londres, a également confirmé qu’il s’attend à une certaine forme de rémunération pour la carte annulée.

“Tout ce que je sais, c’est que mon manager est en dialogue avec l’UFC”, a déclaré Dalby au podcast Eurobash de MMA Fighting. «Je pense que ce qui se passe, c’est une situation énorme et ils ont dû annuler plus de cartes. Ils essaient de voir comment ils vont faire les choses. Je ne sais pas si une assurance est en place et ils doivent en tenir compte. Il semble qu’ils prennent leur temps et qu’ils le font parce qu’ils veulent pouvoir prendre une bonne décision et non une décision précipitée et rapide.

«Ça prend du temps et c’est un peu frustrant. Le premier du mois approche, et j’ai des factures à payer, mais je suis sûr que cela va être résolu de manière agréable, et si ce n’est pas le cas, nous allons le reprendre à partir de là. “

