Des combattants de l’UFC commentent le combat

Il ne serait pas exagéré de dire que Jan Blachowicz viens de recevoir la victoire la plus importante de sa carrière. Pas tellement pour qui était son adversaire (dans le passé, il a également battu des noms importants). Plutôt parce que cela vous donnera une chance pour le Championnat du monde semi-complet de poids.

Les combattants de l’UFC commentent Blachowicz vs Anderson 2

Et beaucoup de ses camarades de classe UFC Ils n’ont pas hésité à commenter ce qui s’est passé.

“Félicitations.”

Ohhhh mec !!!

Blachowicz a des lumières légitimes sur le pouvoir 😱

Tiré sur Jones ensuite ?? Qui d’autre est en ligne en ce moment? #UFCRioRancho

– Megan Anderson (@MeganA_mma) 16 février 2020

«Blachowicz peut éteindre les lumières de n’importe qui. Une opportunité contre Jon Jones? Qui d’autre est en ligne en ce moment? “

“Ne lancez pas ces coups de pied sur quelqu’un avec des poings si lourds.”

“Corey Anderson a été tellement découvert avec ce coup de pied …”

La menace la plus dangereuse pour Jon Jones IMO vient de s’énerver. Est-ce encore de la folie de mars. Excellent combat Jan B #UFCRioRancho

– Derek Brunson (@DerekBrunson) 16 février 2020

«La menace la plus dangereuse pour Jon Jones est tombée. Est-ce déjà March Madness? Un excellent combat, janvier. ”

Jon Jones va Jan est le combat à faire. Corey a mis tellement de pression sur lui en se plaignant du statut d’imo. Que KO

– Chito Vera (@chitoveraUFC) 16 février 2020

«Jon Jones contre Jan est le combat qui doit être fait. Corey était trop pressé par toutes ces plaintes concernant le championnat. Allez KO. “

Maintenant on va voir comment suivent-ils la carrière des deux combattants et si à l’avenir ils ont la possibilité de revoir leur visage. Mais cela n’arrivera pas bientôt. Maintenant, Blachowicz est sur le chemin d’une opportunité de départ tandis qu’Anderson devra obtenir plus de victoires pour recevoir le même prix.

