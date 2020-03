Des combattants de l’UFC ont suivi une formation et se sont fait botter du gymnase par la police d’État

Jared Gordon, poids plume de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), tente de se préparer pour sa prochaine confrontation contre le vétéran de 145 livres Matt Sayles lors de la prochaine compétition UFC on ESPN + le 9 mai à San Diego, en Californie.

Cela a été une colline difficile à gravir après la fermeture de la pandémie de coronavirus dans la majeure partie du pays, ce qui signifie que les installations publiques – comme les gymnases d’arts martiaux mixtes (MMA) – sont interdites jusqu’à ce que le risque d’exposition ne devienne pas un facteur.

Ceux qui choisissent de désobéir à ces ordres sont susceptibles d’être arrêtés.

“Je me suis présenté ce matin pour faire quelques garnitures ce matin et des soldats d’État sont arrivés, comme trois soldats de Fort Lauderdale”, a déclaré Gordon à MMA Fighting. «Ils ressemblaient à des soldats de l’État, ils étaient à moto et autres, et ils nous ont dit que nous devions partir. Ils disaient: «Il s’agit d’une urgence nationale, vous êtes absolument sujet à une arrestation.» Mais ils étaient gentils. Ils nous ont forcés à sortir et le bâtiment est également partagé avec un centre d’entraînement des moissonneuses-batteuses de la NFL et le gars de la NFL a dit: “Nous ne sommes pas fermés à moins que la NFL ne dise que nous sommes fermés.” Et les flics sont comme “. Non, vous devez partir maintenant. “Alors ils sont partis aussi.”

Peut-être qu’ils pourront s’entraîner dans le garage de «Jacare».

L’UFC a été forcée de reporter ses trois prochains événements; cependant, le calendrier n’a pas changé pour le reste de l’année civile, à commencer par l’UFC 249 le 18 avril. Cela dit, la promotion devra peut-être trouver de nouveaux emplacements si le pays reste verrouillé.

Au moment d’écrire ces lignes, le coronavirus a infecté 271 141 et fait 11 277 morts. L’État de Californie a récemment déménagé dans un refuge sur place et d’autres États devraient suivre. Autrement dit, il est difficile d’imaginer que cette chose soit terminée à temps pour l’UFC San Diego.