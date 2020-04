Des mesures de réduction des coûts – y compris des licenciements – affecteront un tiers des effectifs d’Endeavour

Endeavour talent and media agency a une dette d’environ 4,6 milliards de dollars, ce qui est attendu étant donné qu’elle a payé plus de 4 milliards de dollars pour Ultimate Fighting Championship (UFC), la première promotion mondiale d’arts martiaux mixtes (MMA), en 2016.

Je suis sûr que les propriétaires Ari Emanuel et Patrick Whitesell espéraient rembourser une partie de cette dette avec un premier appel public à l’épargne (IPO) à la fin de l’année dernière; cependant, le marché ne partageait pas leur optimisme quand est venu le temps de rendre public et Endeavour a subi une «réputation endommagée».

Pour aggraver les choses, le monde a été fermé le mois dernier à la suite de la pandémie de coronavirus, ce qui signifie que la majeure partie des talents et des médias qui font circuler l’argent à Endeavour ne sont pas utilisés et, finalement, ne font pas d’argent.

C’est pourquoi l’UFC a tellement insisté pour se remettre en action.

“Les perspectives à long terme pour Endeavour restent inchangées, mais comme d’autres sociétés, nous prenons diverses mesures pour atténuer l’impact de cette pandémie”, a déclaré un porte-parole d’Endeavour à Variety. «Depuis la fin mars, nous avons déployé des mesures d’économie de coûts par phases dans toutes nos sociétés et nos zones géographiques et avons l’intention d’achever la plupart de ce processus fin mai. Environ un tiers de notre population sera touchée par une baisse de salaire pour la réduction du travail, la durée du congé ou l’élimination du poste, la majorité étant touchée par la réduction du travail et la durée du congé. »

Endeavour compte environ 7 500 employés.

L’UFC ne devrait pas être impacté par les dernières mesures de réduction des coûts, mais il ne fait aucun doute que cette tournure des événements a des implications à long terme pour la promotion des sports de combat, en particulier si la pandémie de coronavirus continue de maintenir le monde fermé et Endeavour est incapable de récupérer de son dernier revers.