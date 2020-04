Des mesures de sécurité pour empêcher la propagation du coronavirus sont révélées lors des prochains événements de l’UFC

Ce n’est un secret pour personne que le coronavirus a arrêté tout le monde, avec plus de 1 million de personnes infectées dans le monde.

Il a été rapporté mardi soir que UFC retournera le 18 avril avec l’UFC 249, qui se tiendra à Tachi Palace Hotel & Casino dans Californie.

Visant à protéger leurs combattants UFC 249 et les prochains événements, les mesures de sécurité ont déjà été décidées par UFC prendre soin de la santé des personnes impliquées dans les événements.

Kevin Iole de Yahoo Sports réussi à obtenir des informations sur les moyens de prévenir l’infection virale auprès des UFC.

-Seul UFC et le personnel de l’endroit peut entrer dans le casino, et tous ceux qui passent un examen médical strict.

-Le nombre de médecins travaillant dans les événements de UFC sera double, et il y aura un Centre de traumatologie niveau 1, disponible pour les événements si des soins médicaux étaient nécessaires après le combat.

– Des gilets et des saunas portables seront placés dans les salles des combattants, et une piste de course en plein air sera construite dans le complexe afin que les combattants puissent s’entraîner et réduire le poids pendant la semaine de combat.

-L’événement n’aura pas d’audience dans sa réalisation, seulement “Un petit groupe” de la presse peuvent être présents à l’événement.

-Le personnel de nettoyage n’aura pas accès aux chambres une fois un combattant inscrit. Des paniers seront disponibles à l’extérieur de vos chambres pour les serviettes et autres équipements à remplacerar.

-Comentateurs de l’UFC “Ils seront dans la même pièce”Mais ils ne seront pas devant l’octogone.

-La distance sociale sera mise en place. Ils veilleront à ce qu’il n’y ait pas plus de 10 personnes dans la même pièce.

-Il n’a pas été précisé comment le coronavirus sera confronté dans les mesures énumérées, de sorte qu’il ne sait pas quel sera le protocole contre une éventuelle personne infectée qui était présente sur le site.

Nous vivons un moment sans précédent …

La crise provoquée par le coronavirus nous a mis en quelques jours dans une situation que personne ne pouvait imaginer. La menace pour la santé de chacun doit être notre première préoccupation. Et puis, les conséquences sociales et économiques qui frappent déjà durement notre communauté. Mais notre engagement envers vous et envers tous nos lecteurs est plus fort que jamais.

La production de ce contenu que vous lisez coûte de l’argent.

L’argent qui permet aux écrivains, éditeurs et autres membres du personnel de MMA.UNO peuvent soutenir leurs familles.

Nous ne fermons pas notre contenu comme le font les autres médias, car nous voulons que tout le monde puisse le lire.

Mais nous demandons à ceux qui peuvent collaborer avec nous de nous aider. Pour cela, nous incluons un bouton de don volontaire, Nous allons allouer cet argent à nos éditeurs et améliorer notre contenu.

– Les personnes qui peuvent collaborer avec nous dans un court avenir pourront lire notre contenu grâce à la publicité.