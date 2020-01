Des prévisions MMA audacieuses pour 2020

La dernière décennie a été une période de grande évolution et de changement dans le MMA, dont la plupart des fans de combat les plus purs ne pouvaient pas voir venir. Qu’apportera la première année de la prochaine décennie? Voici 10 prévisions audacieuses alors que le calendrier 2020 est prêt à démarrer.

Khabib Nurmagomedov prend sa retraite 30-0

Le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, n’a pas caché qu’il n’avait pas l’intention de prolonger sa carrière. Son corps a traversé la sonnerie en raison de diverses blessures au fil des ans.

De plus, Nurmagomedov a déjà gravé un héritage indéniable. S’il peut ajouter quelques couches supplémentaires à cela, il n’a honnêtement pas beaucoup de raisons de continuer. Si Nurmagomedov peut surmonter ce que beaucoup pensent être son plus grand obstacle à Tony Ferguson lors de l’UFC 249 en avril, alors il ne reste vraiment pas beaucoup de vrais défis pour “The Eagle”. Une autre victoire après cela porterait son record de carrière à 30- 0, et si ce combat est énorme, comme son super-combat Georges St-Pierre tant désiré – ou peut-être un match revanche de Conor McGregor – il aura à peu près tout fait.

La seule raison pour Nurmagomedov de rester au-delà de cela serait de récolter les avantages d’être une étoile massive (beaucoup plus grande que maintenant), et cet argent est difficile à éloigner. Cependant, tout le monde autour de Nurmagomedov a déclaré que la sécurité financière ne le concernait pas. Si c’est vrai, cela augmente les chances que cela se produise.

Quatre règnes actuels de l’UFC se terminent avant une défense réussie

Parmi les champions actuels de l’UFC, les suivants n’ont pas encore enregistré de défense de titre réussie pendant leur règne actuel: Stipe Miocic (poids lourd), Israel Adesanya (poids moyen), Alexander Volkanovski (poids plume), Henry Cejudo (poids coq), Amanda Nunes ( poids plume des femmes) et Zhang Weili (poids de paille).

Plus de la moitié de ces règnes de titre disparaîtront comme un éclair dans le panoramique.

Le record du titre UFC de Jon Jones est battu

Depuis plus de huit ans, le record de Jon Jones pour le plus jeune champion de l’histoire de l’UFC est resté largement incontesté. Rose Namajunas a eu l’occasion de briser sa marque en décembre 2014, mais elle n’a pas réussi à remporter le titre inaugural des poids paille.

2020, cependant, est l’année où Jones sera exclu des livres d’histoire. Maycee Barber, 21 ans (poids mouche ou poids de la paille), Edmen Shahbazyan (poids moyen), 22 ans et Song Yadong (poids coq), 22 ans, sont tous à la hausse et ont déjà obtenu des positions de classement dans leurs pays respectifs. classes de poids.

Ils ont tous des parcours difficiles, mais l’un d’entre eux remportera l’or UFC au cours des 12 prochains mois.

UN J. McKee devient champion et la plus grande star de Bellator

Bellator a été critiqué pour la façon dont il a joué lentement sur bon nombre de ses perspectives, mais en 2020, il est difficile de regarder A.J. McKee et argumenter Scott Coker mal géré le développement d’un jeune homme qui sera bientôt le visage de l’organisation.

À tout juste 24 ans, McKee détient déjà une pléthore de records de Bellator. Il s’est largement validé au cours de ses derniers combats, se qualifiant pour les demi-finales du grand prix Bellator poids plume en cours. Pour gagner ce tournoi (et la ceinture poids plume), il va falloir traverser une compétition vraiment difficile, mais s’il sort de l’autre côté en haut – attention.

McKee a passé toute sa carrière chez Bellator. Son style de combat est extrêmement divertissant à regarder, et il a de la personnalité pendant des jours. Si ajoute une ceinture à tout cela, il n’y a aucune raison pour que Bellator ne le pousse pas sur la lune.

L’UFC dissout au moins une classe de poids

La division des poids mouches de l’UFC et la division des poids plumes des femmes sont sur un terrain instable essentiellement depuis leurs débuts, et 2020 pourrait être la première année – ou les deux – enfin.

Oui, Henry Cejudo a «sauvé» la division des poids mouches, et il y a un combat pour le titre vacant entre Joseph Benavidez et Deiveson Figueiredo alignés pour le 29 février, mais que se passe-t-il ensuite? Aussi amusant que puisse être la catégorie de poids, il n’y a tout simplement pas beaucoup de combats pour gagner de l’argent à 125 livres.

Par rapport à la division poids plume des femmes, cependant, le poids mouche est un pays des merveilles en plein essor. La championne Amanda Nunes n’a pas défendu sa ceinture depuis qu’elle l’a remportée en décembre 2018, et bien que la promotion ait recruté quelques nouveaux combattants dans la catégorie de poids, il n’y a toujours pas grand-chose. Nunes veut vraiment défendre ce titre 145 pour son héritage, mais une fois que cela se produira, l’UFC pourrait enfin décider de retirer la fiche.

