Des rivaux aux partenaires de fitness: Rory MacDonald et Robbie Lawler s’entraînent ensemble

Pour beaucoup, le concours brutal de cinq tours qui a eu lieu dans le UFC 189 entre Robbie Lawler et Rory MacDonald c’est l’un des meilleurs combats, pour ne pas dire le meilleur, de l’histoire du UFC.

Le 11 juillet 2015, Lawler a réussi à défendre sa ceinture en battant un MacDonald pour la deuxième fois, ce qui s’est terminé par de multiples fractures faciales.

Cela fait plus de quatre ans depuis le combat. Lawler n’est plus le champion UFC des poids mi-moyens et MacDonald a atterri dans le PFL après un séjour de deux ans Bellator.

À l’occasion de la préparation de ses débuts au PFL, MacDonald, qui fait normalement ses camps à Tristar Gym à Montréal, il a visité les toutes nouvelles installations de Sanford MMA en Floride, où il était d’accord avec Lawler.

La réunion, pour ainsi dire, pourrait être immortalisée et était partagée par les deux combattants dans leurs réseaux sociaux.

«Une excellente semaine d’entraînement à @ HardKnocks365 avec un groupe incroyable de combattants et d’entraîneurs. Ce fut un plaisir de rencontrer tout le monde et de s’entraîner dans leur nouvel emplacement, @ SanfordMMA. Merci, @Henrrihooft pour l’ouverture et soyez si gentil. »