Des souvenirs de Kobe Bryant de l’autre côté du monde

Peu d’athlètes ont eu l’impact générationnel de Kobe Bryant. Il est une légende, un champion, une icône, une idole, un pionnier, un père de famille et l’un des plus grands basketteurs de tous les temps. C’est un athlète que j’ai passé beaucoup de temps à regarder et à suivre tout en grandissant, même à l’autre bout du monde.

Il était juste que je découvre la nouvelle tragique de la mort de Kobe – avec sa fille, Gianna et sept autres personnes – dimanche alors que j’étais sur le terrain de basket. Juste après avoir fini de jouer à un jeu de ramassage, j’ai décidé de vérifier mon téléphone, ce que je fais à peine, car le basket-ball est la seule fois où je me permets de m’échapper du travail et de la folie qui accompagne les actualités MMA.

Alors, je regarde et je trouve plein de messages de mes amis m’informant des nouvelles dévastatrices. Cela ne peut sûrement pas être réel? Je veux dire, c’est pourquoi ils me frappent, pour vérifier la rumeur, non? Quand il a été confirmé que c’était vrai, j’ai été stupéfait, en état de choc. Ça n’a vraiment coulé que plus tard dans la nuit.

Grandir en regardant Kobe

Je n’ai pas grandi en tant que fan des Los Angeles Lakers. En fait, j’étais un fan inconditionnel des Phoenix Suns. Ils sont dans la division Pacifique avec Kobe et les Lakers, donc il y a eu beaucoup de confrontations en tête-à-tête en saison régulière et en séries éliminatoires. Mon frère et mon cousin étaient tous deux de fervents fans de Kobe, donc je regarderais pratiquement tous les matchs des Lakers depuis que je suis tombé amoureux du sport en 2003.

J’ai commencé à jouer au basket un an après, et mon premier maillot était le n ° 8 – le numéro de Kobe avant qu’il ne passe à 24. Mon entraîneur me l’a donné parce qu’il a dit que j’avais un bon coup de saut, donc je l’ai volontiers pris. Depuis lors, Kobe a eu un impact majeur sur ma famille. Nous tirions toute la nuit à regarder chaque match, puis nous courions vers l’ordinateur de mon professeur lors de l’inscription pour continuer à suivre le score.

Un de mes camarades de classe était un grand fan des Lakers, et je me souviens avoir vu Kobe marquer 62 points contre les Mavericks de Dallas en trois quarts d’un match de 2005. J’étais impressionné. J’avais hâte de lui annoncer la nouvelle. Je suis entré en classe avec un grand sourire narquois sur le visage, et il a instantanément su que quelque chose se passait. Internet n’était pas accessible ici au Caire à moins que vous ne vous connectiez à un ordinateur, nous avons donc à peine eu le temps de nous asseoir et de vérifier les scores à moins d’être en cours d’informatique. Je l’ai regardé et j’ai dit que Kobe avait marqué 62 points. Il dit: «Menteur! Pas question! »J’ai souri en retour et dit que je jure devant Dieu, il l’a fait.

C’était l’une des nombreuses choses incroyables que Kobe continuerait à accomplir qui me laissait constamment sans voix. Bien sûr, je n’oublierai jamais ce batteur à sonnerie qu’il a drainé contre les Suns lors des séries éliminatoires de 2006, bien que les Suns reviendraient d’un déficit de 3-1 pour gagner la série.

Mais vous saviez juste que, lorsque l’horloge tire à sa fin, Kobe livrera. Et c’est sûrement ce qu’il a fait maintes et maintes fois.

Jeux olympiques de 2012

Les Jeux olympiques d’été de 2012 ont eu lieu à Londres, et ma famille et moi avons décidé d’y aller pour que nous puissions assister aux matchs de basket-ball. Nous avons acheté des billets pour les deux demi-finales et le match pour la médaille d’or, sachant que Team USA était un verrou. La liste comprenait Bryant, Lebron James, Kevin Durant, Russell Westbrook, Anthony Davis, Chris Paul et un éventail d’autres stars de la NBA. Nous avions des sièges incroyables, et c’était surréaliste d’être si près dans la deuxième rangée.

Nous avons vu l’équipe des États-Unis battre l’Argentine en demi-finale, puis se rendre en finale contre l’Espagne. À la mi-temps, j’ai repéré Ricky Rubio, qui était l’un de mes joueurs préférés, assis nonchalamment dans la foule, mais je pense que personne n’a remarqué que c’était lui. Il s’est juste mélangé, mais je ne pouvais pas aller vers lui parce qu’il n’était pas dans ma section. Cela ne nous a cependant pas découragés. Mon cousin et moi nous sommes levés de nos sièges et avons essayé de l’atteindre. J’ai compté les sections pour savoir où il était, puis j’ai couru dans le couloir. Heureusement, un gardien de sécurité nous tournait le dos, alors nous sommes entrés et avons couru en bas pour trouver Rubio. Je l’ai atteint et j’ai pris une photo avec lui. Malheureusement pour Rubio, j’ai également informé tout le monde, alors ils l’ont bombardé. Oups.

En remontant, j’ai remarqué la femme de Kobe, Vanessa. J’ai couru vers elle jusqu’à ce qu’un garde du corps massif se place devant moi. Mais Vanessa était si gentille et a dit que c’était OK. J’ai donc aussi pris une photo avec elle et Gloria, la mère de Lebron. En tant que fan passionné, c’était tellement cool de rencontrer les familles des joueurs. Je savais tout d’eux.

Jeu de charité de Kobe à Dubaï

Après avoir obtenu mon diplôme universitaire en 2013, je voulais prendre un peu de temps pour savoir quoi faire de ma vie. J’ai donc décidé de voyager un peu. Je suis allé en Espagne puis au Maroc, mais une semaine avant de quitter le Maroc, j’ai subi une très grave blessure sur le terrain de basket. J’ai déchiré un ligament à la cheville et je me suis cassé un os au pied. J’étais sur des béquilles pendant un certain temps. Dès mon retour en Égypte, j’ai commencé une physiothérapie appropriée, et des semaines plus tard, mon cousin m’a frappé en disant que Kobe serait à Dubaï pour organiser un match de charité. Il voulait y aller et j’étais dedans.

J’ai abandonné les béquilles, me convaincant que je n’en avais plus besoin et je me suis rendu à Dubaï avec mon cousin. Nous avons passé les quatre jours entiers à essayer de comprendre où serait Kobe. Nous l’avons retrouvé deux fois au centre commercial, lors du match de charité lui-même et finalement dans un club où Lil ‘Jon se produisait. Pendant tout ce temps, j’ai clopiné d’un endroit à l’autre.

Ce n’était pas facile d’entrer dans le club, et mon cousin m’a dit que nous devions trouver un moyen d’entrer. Un autre problème était le code vestimentaire: ce n’était des talons que pour les femmes, et je ne pouvais même pas mettre de chaussures. Nous n’avions même pas apporté de vêtements appropriés, alors nous sommes allés faire du shopping. Heureusement pour nous, notre cousin qui vit à Dubaï connaissait le propriétaire du club, nous avons donc pu y entrer. Nous sommes restés là pendant environ cinq heures à attendre l’arrivée de Kobe jusqu’à ce qu’il fasse enfin une apparition. Nous paniquions si près de lui, et il était là avec sa femme Vanessa. Il y avait beaucoup de sécurité, mais nous avons appelé son nom et il s’est retourné et nous a donné le signe de la paix. Nous n’avons pas pu obtenir de photo, mais c’était suffisant.

Kobe contre Jordanie

Les souvenirs ne s’arrêteraient pas là. Kobe a toujours fait des comparaisons avec le légendaire Michael Jordan pour son style de jeu, et cela a attiré l’attention de mon cousin d’une manière spéciale. Il a donc décidé de monter une vidéo de comparaison. Ayant déjà mémorisé tous les mouvements de Kobe par cœur, mon cousin a déterré certains des mouvements de Jordan. Trois mois plus tard, il a livré l’une des vidéos de basket-ball les plus virales. Il allait continuer à faire deux autres parties, ce qui l’a conduit à être contacté par Time Warner Cable à Los Angeles en 2014. Ils voulaient le filmer et un groupe de ses amis en regardant un match des Lakers en direct.

Donc à 4h30 du matin, moi, mes cousins ​​et un groupe de nos amis avons trouvé un café qui nous a permis d’entrer et de regarder le match. Nous avons été filmés en train de regarder les Lakers affronter les Suns. Bien que les Lakers aient perdu, Bryant avait 39 points. Les gens étaient déconcertés de voir l’intérêt que nous avions pour le jeu de ce côté du monde, comme les gens le sont souvent. Je reçois cela tous les jours en tant que journaliste MMA, mais j’ai grandi en tant que passionné de sport.

Kobe sera toujours une pilule difficile à avaler. J’avais l’impression que Kobe commençait tout juste sa vie après le basket-ball et la mise en place de la prochaine génération, y compris sa fille, Gianna. Il a toujours montré de l’intérêt et du soutien pour la WNBA. Leur vie a été coupée beaucoup trop court.

Kobe, tu te souviendras pour toujours, tu auras toujours un impact sur ma famille dont je te suis reconnaissant. Soyez tranquille, Kobe, Gianna et les sept autres morts dans cet hélicoptère.

Farah dehors.

