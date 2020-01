Désolé les haineux, mais Holly Holm prévoit de marquer encore un autre titre UFC

Depuis qu’elle a remporté la couronne des poids coqs féminins de la Ronda Rousey depuis sa retraite à la fin de 2015, l’ancienne championne de boxe Holly Holm a participé à quatre combats de titre distincts dans deux catégories de poids différentes.

Et les a tous perdus.

Mais cela ne signifie pas que «La fille du prédicateur» va se retourner et appeler cela une carrière, ou tout simplement concourir pour la même chose que la compétition. Au lieu de cela, Holm (12-5) est déterminé à remonter encore un autre combat pour le titre de l’UFC.

“Si je n’essayais toujours pas de grimper et de me battre pour cette ceinture, alors pourquoi ferais-je ce sport de toute façon?”, A déclaré Holm au MMA Junkie. «Je dis toujours que je ne suis pas ici pour un ruban de participation. Je suis ici pour la médaille d’or, et je vais travailler pour y arriver, et chaque combat que je prends est aussi sérieux que le suivant.

Holm a été écrasée par Amanda Nunes dans leur combat pour le titre UFC 239 en juillet dernier, laissant Holm à seulement 2-5 depuis son bouleversement de bookmaker contre Rousey. En outre, l’ancien pugiliste a eu 38 ans en octobre et pourrait manquer de temps.

La première étape de son parcours de retour commence par une revanche de Raquel Pennington lors de l’événement UFC 246 pay-per-view (PPV) ce samedi. nuit (18 janvier 2020) à l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, où «The Preacher’s Daughter» tentera d’aller à deux contre «Rocky».

N’oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de l’ensemble de la carte de combat UFC 246 ce week-end. ICI, en commençant par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent commencer à 18 h 30. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

Pour consulter les dernières et meilleures nouvelles et notes «McGregor vs. Cerrone», assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici. Pour l’ensemble de la carte de combat UFC 246 et de la gamme PPV, cliquez ici.