Désolé, mais Derrick Lewis, non égoïste, ne se battra pas pendant la pandémie de coronavirus

Malgré la pandémie de coronavirus paralysante, qui a conduit à des fermetures internationales et à la fermeture d’entreprises non essentielles, une poignée de combattants des arts martiaux mixtes (MMA) des États-Unis espèrent toujours voir des actions plus tard ce mois-ci.

Derrick Lewis n’en fait pas partie.

Probablement parce que «The Black Beast» vit de sa fortune de matelas et peut manquer un jour ou deux de paie. Ou peut-être que le perforateur de poids lourd veut simplement garder sa famille en sécurité en restant à la maison et en ne se mettant pas en danger.

“Je veux passer à travers ça en toute sécurité”, a déclaré Lewis à MMA Junkie. «Je ne peux pas être égoïste et des trucs comme ça et sortir et me rendre malade et toute ma famille, ramener tout ce que j’ai et le donner à mes enfants et à des trucs comme ça, et à mes proches. Je dois donc ne pas être assez égoïste et attendre et voir ce que le président a à dire sur tout et simplement regarder les dirigeants et voir ce qu’ils ont à dire. “

Lewis, 35 ans, a eu la chance d’avoir concouru juste avant que l’engouement pour les coronavirus ne s’empare du pays, remportant une décision unanime contre Ilir Latifi lors de l’UFC 247 en février. Même sans que COVID-19 garde les choses sur table, «Black Beast» ne serait probablement pas revenu dans la cage avant le début ou le milieu de l’été.

L’UFC devrait organiser un événement en direct à la carte (PPV) le 18 avril, bien qu’une ville et un lieu n’aient pas encore été sécurisés. De plus, la moitié de l’événement principal, Khabib Nurmagomedov, est actuellement bloqué en Russie, incapable de voler.

Le président de la promotion, Dana White, insiste cependant sur le fait que l’émission doit continuer.