Désolé, mais Joanne Calderwood ne veut pas entendre votre point de vue chaud sur «se faire battre le cul» par Valentina Shevchenko

La favorite des fans de l’UFC, Joanne Calderwood, concourra pour le titre de poids mouche de la promotion lorsqu’elle affrontera Valentina Shevchenko lors du prochain co-événement de l’UFC 251, le samedi 6 juin 2020, à l’intérieur du RAC Arena de Perth, Australie.

“JoJo” (14-4) sait déjà qu’elle est un outsider massif contre “Bullet” et a envisagé de se garder hors ligne, pour éviter ces inévitables prises sur Twitter sur la façon dont Shevchenko (19-3) va se battre le cul ” En bas. “

“Je vais peut-être devoir rester en dehors d’Internet parce qu’il y a beaucoup de” oh mec, [Shevchenko is] imbattable “et” JoJo va se faire battre le cul “ou quoi que ce soit”, a déclaré Calderwood au MMA Show d’Ariel Helwani (transcrit par BJPenn.com). “Il y a ce doute dans l’esprit de tout le monde, mais [Shevchenko] a gagné cela. Elle s’y est mise. Je vais baisser la tête et travailler mon cul et me présenter la nuit. “

Shevchenko a eu du mal à choisir contre elle après avoir fauché la majeure partie de la division des poids mouches, à hauteur de cinq victoires consécutives avec trois arrivées violentes. En comparaison, Calderwood est allé 2-1 en 2019 avec les trois concours allant aux tableaux de bord des juges.

À l’heure actuelle, il ne semble pas y avoir une multitude de prétendants au titre à 125 livres. Calderwood est actuellement classé n ° 3, derrière Katlyn Chookagian et Jessica Eye, qui ont tous deux été rattrapés par la vitesse “Bullet” lors de combats récents.