Deux combats de titre de kickboxing, «Sexyama» annoncé pour ONE Championship: King of the Jungle

“Sexyama” a sa prochaine opportunité de revenir dans la colonne des victoires.

La programmation de ONE Championship: King of the Jungle a été annoncée, avec une paire de combats pour le titre et une apparition du vétéran japonais Yoshihiro Akiyama parmi les temps forts.

Dans l’événement principal, Nong Stamp, mieux connu sous le nom de «Stamp Fairtex», défend son titre de kickboxing ONE atomweight (115 livres) dans un match revanche contre Janet Todd. Stamp a battu Todd lors d’un combat de Muay Thai par décision en février dernier. La joueuse de 22 ans détient actuellement les ceintures des poids atomiques de ONE en kickboxing et en Muay Thai, et a une fiche de 4-0 dans sa carrière de MMA.

Le co-vedette voit Sam-A Gaiyanghadao face à Rocky Ogden pour l’opportunité de devenir le premier champion de Muay Thai ONE paille (125 livres).

“Sexyama” a fait ses débuts ONE en juin dernier dans un effort perdu contre Agilan Thani. C’était le premier combat d’Akiyama depuis novembre 2015 et il a perdu six de ses sept derniers combats. L’ancien combattant de l’UFC cherche sa première victoire depuis qu’il a battu Amir Sadollah le 20 septembre 2014. Il affrontera l’Égyptien Sherif Mohamed dans un combat de 185 livres. Jusqu’à présent, Mohamed a une fiche de 0-3 dans le ring ONE.

ONE Championship: King of the Jungle aura lieu le 28 février au Singapore Indoor Stadium

Voir la programmation complète annoncée ci-dessous:

Stamp Fairtex contre Janet Todd – Championnat Atomick Kickboxing

Sam-A Gaiyanghadao contre Rocky Ogden – Championnat de Muay Thai de paille

Amir Khan contre Kimihiro Eto

Yoshihiro Akiyama contre Sherif Mohamed

Mei Yamaguchi contre Meng Bo

Troy Worthen contre Mark Fairtex Abelardo

Honorio Banario contre Shannon Wiratchai

Tiffany Teo contre Ayaka Miura

Ritu Phogat contre Wu Chiao Chen

Hiroki Akimoto contre Azwan Che Wil – combat de kickboxing

Adrian Mattheis contre Hexigetu

Radeem Rahman contre Jeff Chan