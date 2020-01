Deux combattants UFC offrent un contenu premium sur OnlyFans

OnlyFans est un site Web oĂč n’importe qui peut offrir du contenu premium Ă ses abonnĂ©s pour un paiement mensuel. Il est gĂ©nĂ©ralement utilisĂ©, ou du moins a Ă©tĂ© popularisĂ© par les personnes qui proposent des photos ou des vidĂ©os intimes, c’est-Ă -dire avec peu de vĂȘtements. Mais on ne sait pas si c’est le cas des deux combattants de l’UFC. Nous le comprenons par une publication de l’un d’entre eux, bien que nous ne l’ayons pas confirmĂ©.

On parle de Jessica Penne et Bec Rawlings, amis et coéquipiers, qui ont commencé leurs propres profils sur ce site

En fait, rĂ©pondant Ă un fan, Rawlins commente que ce n’est pas du porno. Cependant, cela ne signifie pas que je ne publierai pas de photos avec de petits vĂȘtements. Mais, encore une fois, ils n’ont pas prĂ©cisĂ© quel type de contenu ils mettront en ligne.