Devin Clark a changé son approche mentale du combat: «Je suis prêt à faire du mal aux gens maintenant»

Devin Clark n’a pas encore obtenu de finition UFC mais dit que cela va changer à l’UFC Rio Rancho ce week-end.

Clark devait affronter Gadzhimurad Antigulov, mais le Daghestanien s’est retiré et Dequan Townsend est intervenu qui a combattu il n’y a même pas un mois à l’UFC Raleigh. Townsend est un poids moyen naturel et 0-2 dans l’UFC. Donc, Clark sait qu’il sera dangereux car Townsend se battra pour son travail à l’UFC.

«Chaque fois qu’un gars va être licencié, il réussira un peu mieux. Je m’attends à un combat difficile et il vient de se battre il y a quelques semaines », a déclaré Clark à BJPENN.com. «Je m’attends à un dur combattant en lui et je m’attends à ce que tout se passe. Nous nous sommes entraînés pour un lutteur difficile du Daghestan, nous avons maintenant un attaquant. Nous devons encore aller là-bas et combattre mon jeu. “

En entrant dans ce combat, Clark vient de perdre une soumission à Ryan Spann, un combat qu’il estime qu’il aurait dû gagner. Il a dit qu’il avait commis des erreurs mentales coûteuses dans ce combat et qu’il avait depuis changé son approche du combat et avait réalisé qu’il avait le pouvoir et était maintenant prêt à faire du mal aux gens.

«Presque à chaque combat, j’ai blessé les gars et j’ai fini par en sortir. Cela peut provenir de mes jours de lutte pour être à l’aise pour broyer les gens. Assommer les gens est mental, car je ne savais pas à quel point j’étais dangereux », a-t-il expliqué. «En entrant dans ce combat, je sais à quel point je suis dangereux. Je suis prêt à blesser les gens maintenant. “

Dans ce combat contre Townsend, Clark sait qu’il aura l’avantage de la taille ainsi que le cardio car il s’est entraîné en altitude au Jackson Wink MMA. Au camp, il dit que Jon Jones et Juan Adams étaient les principaux partenaires d’entraînement et qu’il est confiant qu’il lèvera la main et le fera par arrêt pour gagner son premier UFC.

«C’est l’un de ces combats qui est mis en place pour que je puisse terminer. Chaque gars de l’UFC est dur et il est sur le point de se faire couper, alors qui sait avec quoi il viendra », a-t-il déclaré. «Je pense qu’au premier tour, peut-être au deuxième tour, je le termine. Je me suis entraîné en altitude. Il vient de se battre et ne s’est pas entraîné depuis quelques semaines, je suppose. Ce sera une leçon de vie pour lui de ne pas rester parfois. »

En fin de compte, Devin Clark dit qu’il sera un combattant différent à l’intérieur de l’Octogone à l’UFC Rio Rancho et que ce sera le début d’une longue séquence de victoires.

«Vis ça, vis perdant deux fois de suite. Je ne suis pas un perdant et j’ai toujours été un gagnant et je ne laisse pas ma carrière diminuer. J’ai fait les bons ajustements mentalement », a-t-il conclu. “Je ne veux plus jamais perdre un combat, honnêtement. C’est le but, ne plus jamais perdre un combat. Il est temps pour moi de réaliser enfin mon potentiel. “

Pensez-vous que Devin Clark aura levé la main samedi à l’UFC Rio Rancho?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/12/2020.