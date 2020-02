Devin Clark interroge Dequan Townsend en remplacement

ALBUQUERQUE, N.M. – Devin Clark pense que Dequan Townsend a fait une erreur critique en acceptant de le combattre à court terme à l’UFC sur ESPN + 25.

Ne vous y trompez pas, Clark (10-4 MMA, 4-4 UFC) est reconnaissant d’avoir obtenu un remplaçant à Townsend (21-9 MMA, 0-1 UFC) pour la carte de samedi après que Gadzhimurad Antigulov se soit retiré de l’événement. Cependant, il pense que c’est une confrontation déconseillée, et il a l’intention de montrer pourquoi à l’intérieur de l’octogone.

“C’est vraiment une mauvaise chose à prendre pour de nombreuses raisons, y compris sa sécurité et tout le reste”, a déclaré Clark à MMA Junkie à l’UFC lors de la journée des médias ESPN + 25 jeudi. «Mais les combattants seront des combattants, et ils veulent se battre. Ils veulent cet argent ou autre chose, et je vais être celui qui lui donne le combat. Il est sur une séquence de deux défaites consécutives et il a beaucoup à prouver. Cela pourrait être l’un de ses derniers combats à l’UFC, et il sait certainement qu’il a besoin d’une victoire. »

L’UFC sur ESPN + 25 a lieu au Santa Ana Star Center à Rio Rancho, N.M. La carte entière est diffusée sur ESPN +.

Clark a déclaré qu’il avait organisé un camp d’entraînement difficile et diversifié pour Antigulov, donc il n’était pas trop stressé lorsque le combat s’était effondré avec un préavis de moins de deux semaines. Il se sent préparé pour tout type de match et a déclaré que rien ne viendrait à lui ce week-end qui serait une surprise.

“Ce sera mon neuvième combat à l’UFC, et j’ai en quelque sorte appris à rouler et à suivre le mouvement”, a déclaré Clark. “On ne sait jamais ce qui va se passer. Changement d’adversaire une semaine avant? Aucun problème. Je me suis entraîné pour un lutteur dur du Daghestan, et avec cela, je devais être bien équilibré avec mon jeu et me battre jusqu’à mon potentiel le plus élevé. Avec ce nouvel adversaire, c’est un peu la même chose. “

Pour en savoir plus sur Clark, regardez la vidéo ci-dessus.

