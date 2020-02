Devin Clark vise le prix ultime après la victoire de l’UFC Rio Rancho

RIO RANCHO, N.M. – Devin Clark a battu Dequan Townsend avec une décision unanime samedi sur la carte principale de l’UFC sur ESPN + 25 à Rio Rancho, N.M.

Jetez un œil à l’intérieur du combat avec Clark, qui est de retour dans la colonne des victoires, mais qui a alterné des pertes et remporte ses sept derniers combats.

Résultat: Devin Clark bat. Dequan Townsend par décision unanime (30-27, 30-26, 30-26)

Enregistrements mis à jour: Clark (11-4 MMA, 5-4 UFC), Townsend (21-11 MMA, 0-3 UFC)

Statistique clé: Clark a eu trois éliminations et a devancé Townsend 122-37.

Clark sur le moment clé du combat

«C’est formidable de commencer la nouvelle année avec une victoire. (Ce) n’était pas le plus joli. Je ne me sentais pas bien là-bas, mais j’ai fait le travail. Le changement d’adversaire de dernière minute a certainement eu un impact sur le plan de match. Nous nous préparions pour un lutteur dur du Daghestan, et maintenant c’était un attaquant à distance, que j’ai perdu lors de mon dernier combat. Cela a joué un peu avec ma tête, mais je suis resté fidèle au plan de match et je me suis concentré sur les retraits et ça a marché. »

Clark sur les combats devant une foule amicale

«Albuquerque est incroyable, c’est essentiellement ma deuxième maison. La culture du combat ici est si grande, donc c’est génial de se produire pour les fans ici. “

Clark sur ce qu’il veut ensuite

«J’ai fait ce truc gagnant-défunt récemment, donc je dois trouver mon rythme et mettre sur pied une séquence de victoires. Je ne veux pas être un combattant compagnon. Je veux aller chercher le prix. Ce soir, j’ai continué et j’ai obtenu le «W» et je me suis prouvé que je l’ai toujours. Après une grosse défaite, ça craint, mais j’ai gagné trop de combats pour abandonner. Je peux broyer les gens. Ce n’est pas le plus flashy, mais ça marche et ça m’amènera là où je veux aller. »

Pour en savoir plus sur Clark, regardez la vidéo de l’interview post-combat complète ci-dessus.

.