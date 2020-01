Devonte Smith utilise les «leçons apprises» pour se rétablir et «gagner» 2020

Dire que 2019 Devonte Smith était chaotique serait un peu un euphémisme.

Après avoir débuté l’année avec une victoire de KO au premier tour de la bobine sur Dong Hyun Ma à l’UFC 234 – dans la première tête d’affiche préliminaire de PPV de l’histoire de l’UFC sur ESPN – “King Kage” était sur tous les radars. En fait, le hors-concours léger de 26 ans se retrouverait avec un vétéran de longue date de l’UFC à John Makdessi pour l’UFC 241 en août.

C’est là que le chaos a commencé.

Moins de trois semaines avant le combat, Makdessi s’est retiré avec une blessure et Clay Collard aurait sa deuxième chance de se battre pour l’UFC. Quelques jours plus tard, Collard serait forcé de quitter le combat.

Avec un préavis d’une semaine environ, Khama Worthy – un ami de longue date et partenaire de formation – recevrait l’appel pour faire face à Smith dans la tête d’affiche préliminaire de l’UFC 241 PPV sur ESPN. Cette fois, Smith serait à la mauvaise fin d’une première ronde et Worthy ramasserait ce que beaucoup considéraient comme le plus gros bouleversement de l’année.

Ajoutez une blessure grave et une intervention chirurgicale à ce mélange, il y a certainement une année record d’apprentissage pour l’une des perspectives les plus brillantes de la division des poids légers de l’UFC.

“Une leçon rapide avec les hauts et les bas”, a déclaré Smith à BJPENN.com à propos de ses plus gros plats à emporter de 2019. “C’est vraiment rapide à quelle vitesse les choses peuvent aller à gauche mais j’ai gardé une mentalité positive. C’est la seule chose que je dois faire pour continuer.

“Mon tendon d’Achille s’est déchiré et en ce moment, ils disent que ça va prendre environ cinq, six mois avant que je puisse rentrer [the Octagon]. “

Avant le combat de l’UFC 241 avec Worthy, Smith menait une séquence de six victoires consécutives – terminant tous ses adversaires pendant la course impressionnante. Il était clair que le produit Factory X voulait simplement garder le train en mouvement, peu importe qui finirait par être son adversaire.

Une fois que Worthy était le gars, c’était certes assez étrange pour Smith.

«Cela m’a beaucoup découragé», a expliqué Smith. «Je ne lui enlève rien, il a gagné, mais c’était plus comme ça, dang! C’est une chose que j’ai dit, quand j’étais amateur, que je ne ferais jamais, c’est combattre un ami parce que quand je me bats, je vais me faire mal. Et pour combattre un ami, un ancien coéquipier, c’est difficile. Je pensais que je pouvais le gérer, honnêtement, mais c’était beaucoup plus difficile que je ne le pensais. En regardant les aspects positifs, je sais qu’il n’y a pas d’amour dans ce sport. Peu importe qui c’est, quand ils signent ce contrat, ils doivent l’obtenir et j’ai l’impression que j’ai dû le traverser au cas où je rentrerais avec un autre visage familier avec lequel je suis cool. »

Pendant le combat, les deux gars avaient beaucoup de respect pour la puissance et la précision de l’autre. Il était clair que les deux artistes à élimination directe légers avaient une histoire, touchant même des gants au milieu de la manche. Le spectacle de l’amitié a eu un retour négatif, mais c’est une erreur que Smith ne fera probablement plus.

«Je fais des blagues à ce sujet tout le temps: lorsque nous partions et que nous nous touchions des gants au milieu du combat, je m’arrêtais dans la tête comme« pourquoi ai-je fait ça », a déclaré Smith. «C’était tellement naturel de faire ça. Puis j’entends son coin dire: «ce n’est pas ton ami! Ce n’est pas ton ami, et j’étais comme, putain, nous ne sommes pas amis. C’était une situation vraiment bizarre. Ça fait mal, mais vous vivez et vous apprenez. Criez à Khama Worthy car environ une semaine après [the fight], il m’a envoyé le message le plus humble – au point où je voulais être méchant avec lui mais je ne pouvais pas parce qu’il était si cool à propos de la situation et m’a donné quelques mots motivants. Je suis content pour lui et j’ai hâte qu’il se bat à nouveau.

«Je pourrais le blâmer sur un million de choses, mais il a gagné. Il vient de gagner », poursuit Smith. «Mon esprit n’était pas là où il devait être et le sien était. Je viens d’apprendre la leçon et je dois continuer d’avancer. »

Depuis qu’il a souffert des achilles déchirées en novembre, Smith a subi une intervention chirurgicale réussie et se remet. Avec quelqu’un qui a les niveaux d’énergie et la motivation pour réussir comme Smith, né en Ohio, il est difficile de le garder à terre. Heureusement, Smith a pu utiliser son temps à bon escient en passant du temps avec sa famille, en étudiant et en regardant beaucoup de films de combat.

Bien sûr, les choses pourraient toujours être pires pour Smith, mais il a pris les points négatifs que 2019 lui a apportés et les transforme en points positifs alors qu’il se tourne vers un retour triomphal dans l’Octogone.

“Oui, [I look at things differently], mais je n’ai pas d’autre choix », a déclaré Smith. «J’ai même eu le nez cassé. J’expérimente toutes ces nouvelles belles choses dans la vie. Cela peut changer si vite. Je ne dis pas que j’étais au sommet mais je grimpais et c’est fou de voir à quel point vous pouvez vous glisser facilement. Je suis juste content de l’avoir sorti au début de ma carrière, plutôt que tard. Je suis béni.

“Je prends les choses lentement. J’ai cinq à six mois et c’est la première chose que je dois faire – guérir et récupérer correctement, revenir dans le rythme. J’ai besoin de me concentrer et de gagner, et de gagner continuellement, de continuer à gagner, puis de partir de là. »

Devonte Smith fait les choses une étape à la fois et ne se précipite pas plus tôt que nécessaire. “King Cage” a un message simple pour les fans, les médias, les supporters et les ennemis, ainsi que la division légère UFC chargée.

“Leçon apprise. Je vais garder ça simple et agréable, leçon apprise. “

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 1/7/2020.