Diego Ferreira contre Drew Dober en préparation pour l’UFC Oklahoma City

Diego Ferreira et Drew Dober se regardent.

Les poids légers de l’UFC ont confirmé via les médias sociaux qu’ils étaient en pourparlers pour se battre à UFC Oklahoma City, qui a lieu à Chesapeake Energy Arena le 2 mai. MMA Junkie a d’abord signalé des accords verbaux pour le combat.

Pour Ferreira (17-2), le combat est l’occasion d’étendre sa séquence de victoires actuelle à sept. Le Brésilien n’a pas perdu depuis cinq ans et a récemment terminé Anthony Pettis, Kyle Nelson et Jared Gordon sur son CV. Il a une fiche de 8-2 en 10 matches avec l’UFC.

Dober (22-9, 1 NC) connaît une réussite similaire. Il a marqué des TKO de premier tour lors de ses deux sorties précédentes contre Marco Polo Reyes et Nasrat Haqparast, respectivement, et a remporté cinq de ses six derniers combats. Son record de 8-5 (1 NC) à l’UFC comprend également des victoires contre Josh Burkman, Scott Holtzman et Jamie Varner.

L’UFC Oklahoma City devrait être mis en vedette par un combat de poids moyen entre Jack Hermansson et l’ancien champion de l’UFC Chris Weidman. La carte principale est diffusée en direct sur le service de streaming ESPN +.

Voir la carte mise à jour ci-dessous (ordre à déterminer):

Jack Hermansson contre Chris Weidman

Claudia Gadelha contre Marina Rodriguez

Andrei Arlovski contre Philipe Lins

Ryan Hall contre Ricardo Lamas

Bryce Mitchell contre Charles Rosa

Sarah Alpar contre Vanessa Melo

Ed Herman contre Da Un Jung

Alonzo Menifield contre Devin Clark