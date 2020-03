Diego Ferreira contre Drew Dober réservé pour se battre

Un combat entre deux poids légers en plein essor est en préparation pour le retour de l’UFC en Oklahoma.

Diego Ferreira (16-2 MMA, 7-2 UFC) devrait affronter Drew Dober (21-9 MMA, 7-5 UFC) lors de l’événement de mai. Deux personnes au courant de la situation ont informé le MMA Junkie de la réservation lundi, mais ont demandé à rester anonymes, car l’UFC n’a pas encore fait d’annonce. Aucun contrat n’a été émis, mais des accords verbaux sont en place.

L’UFC Oklahoma City aura lieu le 2 mai au Chesapeake Energy Arena. L’événement n’a pas de désignation numérique officielle, bien qu’il devrait être diffusé sur ESPN ou diffusé sur ESPN +.

Ferreira vient de remporter la plus grande victoire de sa carrière, lorsqu’il est devenu le premier homme à soumettre officiellement l’ancien champion des poids légers de l’UFC Anthony Pettis en janvier à l’UFC 246. Il a remporté ses six derniers matchs de suite.

Dober a remporté cinq de ses six derniers matchs avec deux victoires consécutives au premier tour sur Marco Polo Reyes et, plus récemment, une «Performance de la nuit» sur Nasrat Haqparast à l’UFC 246.

Avec l’ajout, la gamme UFC d’Oklahoma City comprend désormais:

Jack Hermansson contre Chris Weidman

Claudia Gadelha contre Marina Rodriguez

Sarah Alpar contre Vanessa Melo

Andrei Arlovski contre Philipe Lins

Ed Herman contre Da Un Jung

Bryce Mitchell contre Charles Rosa

Ryan Hall contre Ricardo Lamas

Devin Clark contre Alonzo Menifield

Drew Dober contre Diego Ferreira

