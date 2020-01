Diego Ferreira dit que le meilleur reste à venir après la victoire de l’UFC 246, selon Al Iaquinta ou le gagnant de Felder-Hooker

Crédit d’image: UFC.com

Diego Ferreira sait que le meilleur est à venir.

À l’UFC 246, Ferreira a remporté la plus grande victoire de sa carrière en présentant Anthony Pettis au deuxième tour. Cette victoire a permis au Brésilien de se tailler une place dans le classement de l’UFC, et cela s’est également produit le jour de son anniversaire, qui, selon lui, était un excellent cadeau.

«C’était un super cadeau d’anniversaire. C’était génial d’être à Vegas aussi et c’était mon rêve de me battre à Vegas, donc ça s’est parfait », a déclaré Ferreira à BJPENN.com.

Quant au déroulement du combat, Ferreira est satisfait de sa performance. Le plan de match était de faire pression sur Pettis et de chercher une soumission qui est exactement ce qui s’est passé.

Pourtant, Ferreira a été touché par quelques tirs. Il sait donc qu’il peut encore s’améliorer et sait qu’il devra le faire en progressant dans le classement des poids légers.

«J’étais vraiment content. Dans les coulisses, je me demandais ce que je devais faire. Pour obtenir une soumission, comme wow, le plan de match s’est parfaitement déroulé. Pour soumettre un gars comme Anthony Pettis, il fallait avoir fait quelque chose de bien », a-t-il expliqué. «J’avais un bon camp et tout s’est déroulé comme je le voulais. Il a attrapé avec moi quelques coups de feu. Rien n’a vraiment atterri propre, donc c’était vraiment bien, mais je sais que je peux aller mieux. »

La bonne nouvelle pour Diego Ferreira est qu’il est également en parfaite santé. Il n’a pas de blessures, mais a un mariage en avril, il cherchera donc à revenir après cela. Le Brésilien est également de retour dans le gymnase et cherche à combattre un adversaire parmi les 10 premiers. On ne sait pas qui sera cet adversaire, mais Ferreira a quelques noms en tête.

«J’ai quelques noms en tête. Il pourrait être [Al] Iaquinta, ou Paul Felder ou Dan Hooker celui qui gagne ce combat », a-t-il déclaré. Je pense que cela a du sens pour mon prochain combat afin que je puisse avancer un peu plus dans la division des poids légers. Je ne veux pas encore me battre pour la ceinture, je veux juste me battre et c’est mon objectif principal. “

Après sa victoire sur Pettis, Ferreira sait qu’il a ce qu’il faut pour être un champion de poids léger et cherche à terminer 2020 en tant que concurrent numéro un.

Selon vous, qui devrait combattre Diego Ferreira après sa victoire sur Anthony Pettis à l’UFC 246?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/01/2020.