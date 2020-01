Diego Ferreira veut se classer parmi les cinq premiers après la victoire de l’UFC 246 sur Pettis

LAS VEGAS – Diego Ferreira a battu Anthony Pettis avec une soumission au deuxième tour samedi pour ouvrir la carte principale à l’UFC 246 à Las Vegas.

Jetez un œil au combat avec Ferreira, qui a gagné pour la sixième fois consécutive et a obtenu sa première soumission depuis juin 2014.

Résultat: Diego Ferreira bat. Anthony Pettis via la soumission (étranglement à l’arrière) – Tour 2, 1:46

Enregistrements mis à jour: Diego Ferreira (16-2 MMA, 7-2 UFC) contre Anthony Pettis (22-9 MMA, 9-8 UFC)

Statistique clé: Ferreira a décroché trois éliminations et près de 60% de ses frappes importantes.

Ferreira sur le moment clé du combat

“Je me sens bien. C’est un gros poids pour descendre de mes épaules. Maintenant, je peux enfin profiter de mon anniversaire – j’ai (tourné) 35 ans (samedi), donc je vais en profiter et m’amuser avec ma famille et mon équipe. Cette semaine était amusante. J’ai aimé ça. Tout cela est encore nouveau pour moi avec les médias et la montée en puissance. J’aime parler aux médias parce que je pratique davantage mon anglais et que je rencontre tellement de gens, donc c’est amusant pour moi. “

Ferreira sur la montée du classement

«Mon rêve est d’entrer dans le classement, alors maintenant je pense que je vais prendre la place d’Anthony et être proche du top 10. Je veux vraiment arriver dans le top 5. Je ne suis pas encore inquiet pour le titre, mais je veux me classer parmi les cinq premiers. “

Ferreira sur ce qu’il veut ensuite

«En ce moment, je veux me concentrer un peu sur mon entreprise. J’ai mon gymnase chez moi au Texas. Je veux faire entrer deux ou trois de mes combattants dans l’UFC. Lorsque l’UFC appelle avec le prochain adversaire, je serai heureux d’accepter. “

Pour en savoir plus sur Ferreira, regardez la vidéo de l’interview complète d’après-combat ci-dessus.

.