Diego Ferreira veut tirer au prochain niveau avec la victoire de l’UFC 246 sur Pettis

Diego Ferreira est sur le parcours le plus impressionnant et le plus important de sa carrière, et il espère qu’une sixième victoire consécutive le mènera au niveau suivant.

Si cela se produit la semaine prochaine, ce sera contre son adversaire le plus accompli à ce jour, ce qui aiderait certainement son cas à être considéré parmi les prochains hors concours de la division légère de l’UFC.

Ferreira (16-2 MMA, 7-2 UFC) combat l’ancien champion des poids légers Anthony Pettis (22-9 MMA, 9-8 UFC) sur la carte principale de l’UFC 246, qui aura lieu le 18 janvier au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

“Je suis également très concentré sur ce prochain combat après cinq victoires”, a déclaré Ferreira au MMA Junkie. «Je veux bien me battre contre Anthony Pettis, qui est un ancien champion. Je peux difficilement attendre. J’espère que nous aurons un grand combat. C’est ce que j’espère toujours pour pouvoir montrer à mon pays et à mes fans que je suis parmi les meilleurs. Être simplement à l’UFC signifie que je suis déjà l’un des meilleurs, mais je souhaite être parmi les meilleurs combattants de la promotion. “

Ferreira, un Brésilien basé au Texas, a commencé sa carrière professionnelle 11-0, y compris des victoires d’arrêt avec bonus lors de ses deux premiers combats à l’UFC en 2014. Après avoir soumis Colton Smith en seulement 38 secondes et éliminé Ramsey Nijem, il a ramassé un test difficile à Beneil Dariush.

Mais à l’UFC 179 au Brésil, il a abandonné une décision unanime. Espérant rebondir six mois plus tard, il a affronté l’éventuel champion intérimaire des poids légers Dustin Poirier. Mais Poirier l’a mis KO au premier tour, et soudain Ferreira s’est retrouvé avec des pertes consécutives.

Après une victoire décisive sur Olivier Aubin-Mercier en janvier 2016, Ferreira s’est retrouvé du mauvais côté d’un test de l’Agence américaine antidopage pour une substance interdite et s’est retrouvé avec une suspension de 17 mois.

À son retour, cependant, il en a remporté quatre autres de suite pour une séquence de cinq victoires consécutives avant son affrontement avec «Showtime».

“Je voudrais penser que c’est le début de quelque chose de grand”, a déclaré Ferreira. «Je n’imaginais pas, quand j’étais à Manaus (Brésil), qu’un jour je vivrais aux États-Unis et combattrais le MMA. Cela a été une vie bénie. Je veux profiter de la balade. Je veux donner le meilleur de moi-même et montrer mon vrai potentiel. Après ce combat, je voudrais me classer dans le top 10. Je suis satisfait de mes réalisations jusqu’à présent. “

Pettis est peut-être le nom familier dans le monde du MMA par rapport à Ferreira, mais c’est Ferreira qui est un favori de paris assez important dans le combat. Il vérifie vers -250.

Mais cela ne signifie pas que la ceinture noire du jiu-jitsu brésilien, qui aura 35 ans le jour du combat, tient tout pour acquis contre Pettis.

“Il est très équilibré”, a-t-il déclaré. «Il se comporte très bien au sol et aux pieds. Je prévois de mettre en œuvre un jeu de coups de poing et de pied à haute pression. Je sais qu’il viendra en force. Je sais qu’il a vaincu les meilleurs combattants dans le passé, malgré quelques pertes récentes. Je suis sûr qu’il essaiera de gagner autant que moi. J’ai l’impression d’avoir faim. Il est un combattant de haut niveau depuis longtemps. J’ai besoin de cette opportunité pour réaliser mes rêves. Il se bat très bien dans toutes les positions. Il a chronométré beaucoup de temps dans l’octogone, donc je ne le sous-estimerais jamais.

«J’aime toujours apporter quelque chose de nouveau et d’inattendu. Pour ce combat particulier, je dois être prêt à tout, surtout à ses coups de pied acrobatiques. Il bouge très bien. C’est pour ça que je suis prêt. “

