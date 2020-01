Diego Ferriera prévoit de montrer le jiu-jitsu contre Anthony Pettis

LAS VEGAS – Diego Ferreira cherche à montrer une autre facette de son jeu samedi.

Ferreira entamera le plus grand combat de sa carrière en affrontant l’ancien champion des poids légers de l’UFC Anthony Pettis à l’UFC 246.

Ferreira mène actuellement une séquence de cinq victoires consécutives alors qu’il a utilisé sa pression et sa frappe pour étouffer ses adversaires, tout récemment pour mettre un terme à l’impressionnante série de six combats invaincus de Mairbek Taisumov.

Mais en parlant à MMA Junkie lors de la journée des médias de jeudi, la ceinture noire de jiu-jitsu du troisième degré Ferriera (16-2 MMA, 7-2 UFC) a déclaré qu’il prévoyait d’afficher ses compétences au sol contre Pettis.

“C’est ce que je fais le plus. Je suis un combattant qui met beaucoup de pression, aller de l’avant, peu importe comment se faire frapper, simplement aller de l’avant, mais j’ai toujours du jiu-jitsu, et je veux vraiment travailler un peu mon jiu-jitsu aussi et obtenir des soumissions », a déclaré Ferreira. «Parce que depuis les derniers combats, je cherchais juste à prouver un peu mes frappes, et je l’ai déjà fait. Il est maintenant temps d’aller là-bas et d’essayer d’utiliser mon jiu-jitsu et de lui faire une bonne soumission. “

Pettis a remporté certains de ses plus grands combats par voie de soumission et possède un jeu de fond très dangereux. Il a remporté le titre de l’UFC 155 livres avec un brassard de premier tour et a entaillé sa première défense de titre avec une guillotine, montrant sa polyvalence sur le terrain.

Alors que Ferreira est bien conscient qu’il doit être prudent, il est également confiant en ses capacités.

“Vous devez être prudent tout le temps”, a déclaré Ferreira. «Vous ne pouvez pas glisser, surtout sur une position comme la façon dont il le fait, des triangles et des brassards, mais j’aime tous les types de soumissions. J’ai travaillé à tout. Je fais aussi beaucoup de compétitions de jiu-jitsu. J’ai travaillé sur beaucoup de bonnes techniques, et j’ai hâte de montrer à mes fans et à mes amis ce que je peux faire sur le terrain aussi. “

L’UFC 246 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

