Diego répond au défi de Conor

Diego Sánchez il affrontera probablement un combattant du top 15 wélter lors de son prochain combat UFC après sa récente victoire également en raison de son nom important. Mais nous pouvons prévoir que, quelle que soit la division, visages ne seront pas vus avec Conor McGregor malgré le défi des Irlandais.

McGregor contre Sanchez, la réponse

Quoi qu’il en soit, profitant des paroles des Irlandais, le membre du Hall of Fame de l’UFC a voulu dédier quelques mots, relever votre défi. Parce que, même si ça n’arrivera pas, il serait plus que disposé pour lui faire exister la possibilité.

Il a dit cela dans une publication récente dans Instagram dans laquelle parle également d’autres questions, comme sa récente victoire.

Comme nous en venons tous à penser que nous sommes des experts, comme nous avons tous des yeux et pensons que nous pouvons voir, je vais maintenant vous montrer ce que vous n’êtes pas assez CONSCIENT pour voir. Mon entraîneur devrait être nommé entraîneur de l’année pour avoir réinventé un combattant à l’âge de 38 ans. Ce que vous voyez est quelque chose de spécial. Maintenant, je vous demande à tous pourquoi vous ne pouvez pas le voir, ou pourquoi vous ne pouvez pas permettre à @joshuafabiaknowbody @schoolofselfawareness d’être reconnu de quelque manière que ce soit pour ce qu’il a fait. Il l’a fait seul, sans équipement, sans équipe, sans bâtiment. Si vous voyez cela et que vous me respectez, vous lui devez tous d’énormes excuses. Et si vous n’êtes pas prêt à vous excuser et que vous voulez nier ce que vous voyez dans cette vidéo, vous êtes trop corrompu et personne ne peut vous aider. À tous les fans qui ont soutenu même si vous ne pouviez pas voir, je vous aime encore plus. Pour tous ceux qui m’ont radié et parlé de détritus, continuez à regarder parce que vous ne pouvez pas m’arrêter maintenant. School of Self Awareness est un mouvement mondial et s’adresse à ceux qui sont prêts à s’aider eux-mêmes. Partagez si vous vous souciez, si vous ne vous souciez pas, nous savons maintenant que vous ne vous souciez pas. Je suis une légende, ne les laissez pas détruire mon héritage. S’ils peuvent me le faire, ils peuvent le faire pour vous. Défendez-vous parce que personne d’autre ne le fera. Oh @ thenotoriousmma à tout moment, n’importe quel endroit où je chérirais l’opportunité d’avoir un combat légendaire avec deux légendes. De plus, ce serait bien d’avoir un combat équitable pour un changement. Si vous pensiez que @ portal.ido était quelque chose dont vous avez vraiment besoin pour rencontrer @joshuafabiaknowbody Nice commentant @dc_mma, merci vraiment du fond du cœur. Tu m’as fait tellement de mal que ça m’a appris ce qui se passe vraiment. Merci de ne pas avoir parlé à mon entraîneur, manager et cornerman @joshuafabiaknowbody lors de notre réunion d’avant combat. Vous m’avez déjà montré votre attitude partiale à l’époque. @michelpereiraufc @seanshelby @danawhite @espnmma @mmajunkiedotcom @mmaworlddotcom @thenotoriousmma @hbosports @shosports @themmadigest @floydmayweather @stylebender @arielhelwani @mikebohnmma @dc_mma @canelo @joerogan @stephenasmith #ufcriorancho #ufc #mma #truth #fightgame #interesting #realtalk #thetruthhurts #antibullying #help #whyisnoonehelpingothers #facts #openyoureyes #awareness #selfawareness

Un message partagé par Diego Sanchez (@diegonightmaresanchezufc) le 18 février 2020 à 18h04 PST

Si nous nous concentrons sur votre réponse à McGregor, déclare:

«Oh, Conor McGregor, n’importe quand, n’importe où. J’aimerais faire un combat légendaire entre deux légendes“.

Encore une fois, nous pouvons prévoir que ce combat ne va pas se produirepas du moins maintenant; mais les chemins des deux peuvent être croisés plus tard. Nous allons maintenant voir ce qui suit pour les deux dans leurs aventures respectives.