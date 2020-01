Diego Sanchez accepte une sanction de trois mois de l’USADA

Le vétéran poids welter de l’UFC, Diego Sanchez, a accepté une sanction de trois mois de l’USADA pour une violation de la politique antidopage de l’UFC.

Sanchez a été testé positif pour les substances interdites ostarine et S-23 lors d’un test hors compétition en décembre et a reçu une sanction de trois mois. Cependant, l’USADA dit que ces substances sont originaires du système de Sanchez en octobre, ce qui le rend éligible pour combattre encore Michel Pereira à l’UFC Rio Rancho en février.

Consultez la déclaration complète de l’USADA ci-dessous.

«L’USADA a annoncé aujourd’hui que Diego Sanchez, d’Albuquerque, N.M., a accepté une sanction de trois mois pour une violation de la politique antidopage de l’UFC® après avoir été testé positif aux substances interdites.

Sanchez, 38 ans, a été testé positif à l’ostarine et au S-23 à la suite d’un échantillon d’urine hors compétition qu’il a fourni le 12 décembre 2019. L’Ostarine et le S-23 sont des substances non spécifiées dans la classe des agents anabolisants et interdites en tout temps en vertu de la politique antidopage de l’UFC et de la liste des interdictions de l’UFC.

Lors d’une enquête sur les circonstances du test positif, Sanchez a fourni des conteneurs de produits qu’il utilisait au moment du test pour analyse au laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage à Salt Lake City, Utah. Bien qu’aucune substance interdite ne figure sur les étiquettes des suppléments, l’analyse a révélé que les produits contenaient les modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARM) pour lesquels Sanchez était positif.

Le 25 novembre 2019, des révisions de la politique antidopage de l’UFC ont été annoncées. En vertu de la politique antidopage UFC révisée, si une situation se présente où un athlète est testé positif et est en mesure de démontrer par des preuves claires et convaincantes que la cause du test positif est due à un supplément certifié par l’un des certificateurs dans les règles de l’UFC , il ou elle ne sera pas soumis à une violation de la politique antidopage et sera autorisé à concourir après des tests de suivi et lorsqu’il n’y a aucun avantage d’amélioration de la performance en question.

L’USADA a déterminé que l’exposition de Sanchez à ces substances a commencé le 26 octobre 2019, avant l’annonce de la politique antidopage actuelle de l’UFC. Bien que Sanchez n’utilisait pas de supplément certifié, il a reçu une réduction de sa période d’inéligibilité car il a pu prouver que son test positif était causé par des produits contaminés et les niveaux très bas détectés dans les produits n’auraient pas amélioré ses performances.

En vertu de la version actuelle et précédente de la politique antidopage de l’UFC, les athlètes peuvent recevoir une sanction réduite s’ils prouvent que leur test positif a été causé par un produit contaminé, mais les athlètes qui n’utilisent pas l’un des suppléments certifiés désignés dans l’UFC Anti- La politique de dopage à la lumière de l’opportunité et des avantages manifestes de le faire devrait s’attendre à recevoir une sanction plus longue. La période de suspension de trois mois de Sanchez a commencé le 26 octobre 2019, date à laquelle il a commencé à utiliser les produits contenant des substances interdites. »

Êtes-vous excité de voir Diego Sanches combattre Michel Pereira?