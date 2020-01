Diego Sanchez accepte une suspension de 3 mois de l’USADA pour les substances interdites

Diego Sanchez est la dernière victime d’un supplément contaminé.

Le vétéran de l’UFC a accepté une suspension de trois mois après avoir échoué à un test de dépistage hors compétition collecté le 12 décembre. L’Agence antidopage américaine (USADA), le partenaire antidopage de l’UFC, a annoncé la nouvelle vendredi.

Sanchez (31-12 MMA, 18-12 UFC) a été testé positif à l’ostarine et au S-23, deux substances non spécifiées dans la classe des agents anabolisants qui sont interdites à tout moment en vertu de la politique antidopage et de la liste des interdictions de l’UFC, selon à une version de l’USADA.

L’USADA a pu tester et confirmer que les substances provenaient d’un supplément contaminé, qui ne contenait aucune substance interdite figurant sur l’étiquette.

L’USADA a déterminé que l’exposition de Sanchez aux substances avait commencé le 26 octobre 2019, rendant sa suspension rétroactive à cette date. Sanchez a reçu une suspension réduite après avoir prouvé que son test positif était dû à des produits contaminés. De plus, les faibles niveaux détectés dans les produits n’auraient pas amélioré ses performances, selon l’USADA.

La suspension a pris fin le 26 janvier, donc elle n’affectera pas le combat prévu de Sanchez contre Michel Pereira à l’UFC sur ESPN + 25, qui a lieu le 15 février à Rio Rancho, N.M.

