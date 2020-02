Diego Sanchez appelle les critiques de son UFC sur ESPN + 25 Fight

Diego Sanchez n’est pas trop content de la façon dont il a été critiqué pour son combat à l’UFC sur ESPN + 25, et s’est rendu sur Instagram pour appeler lesdits critiques. Sanchez a recueilli un peu de chaleur des médias et des fans à la fin du combat, ce qui l’a vu prendre un genou illégal à la tête de Michel Pereira. On a demandé à Sanchez s’il était capable de continuer et a dit qu’il ne pouvait pas voir à cause du sang de la coupure sur son front, mais on lui a refusé une demande de parler à son entraîneur. Sanchez a finalement dit qu’il ne pouvait pas continuer et Pereira a été disqualifié.

Les événements ont vu Sanchez recevoir des critiques sur la façon dont tout cela s’est déroulé. Parmi eux, Joe Rogan, et l’entraîneur de Sanchez, Joshua Fabia, a répondu à la critique avec un tweet de cette capture d’écran de Sanchez, qui disait:

«C’est vraiment génial que vous et Joe Rogan sachiez parler sans vous prononcer. Mais assurez-vous qu’il se trouve dans les métadonnées à connecter et à trouver dans les moteurs de recherche. Vous pensez que vous êtes lisse. Je suis conscient de ce que vous faites et vous serez exposé à vos préjugés. Campagne de frottis très classe. Vous êtes de vrais messieurs. Je dois vous dire que je ressens vraiment l’amour. »

Sanchez a partagé une capture d’écran de cela et l’a sous-titrée:

«Lorsque les médias intimident, ne leur permettez pas de s’en tirer, appelez-les publiquement! Allez lire les commentaires dans le post récent sur l’écoute des conseils de coin étranges que j’ai reçus! »