Diego Sanchez attend la victoire dans son combat contre Michel Pereira à l’UFC Rio Rancho

Diego Sanchez

Connu pour sa longue expérience dans le MMA, Diego Sánchez est proche d’un autre combat à l’intérieur de l’octogone. Ce samedi, l’Américain passera à l’octogone pour affronter Michel Pereira, connu pour ses cascades dans chaque combat.

Pour le combat, Diego s’attend à se remettre d’une défaite devant Michael Chiesa l’année dernière, et Il espère avoir une performance dominante sur son rival.

Dans une interview avec Combat, le poids welter a parlé du combat.

«Mon attente pour le combat est que j’obtienne une victoire très claire. J’ai travaillé dur, dépensé beaucoup d’énergie, de temps, j’ai vraiment sacrifié pour arriver là où je suis maintenant. Je pense que ce combat ne se terminera pas par la décision des juges. Ce combat prendra fin violemment. Lorsque vous venez au Nouveau-Mexique, avec la hauteur, la sécheresse du désert, votre gorge est sèche, vous vous sentez comme si vous étiez dans la vallée de la mort qui coupe le poids. Puis, samedi soir, quand j’entrerai dans l’octogone, je lui ferai vraiment mal », Dit Sánchez.

Si vous croyez, il y a une rivalité pour ce combat. Diego Il a commencé les provocations et a conseillé à son rival d’évoluer dans le sport. Dans son dernier combat, Pereira Il a fini par être victime de son propre style. Utilisé pour exécuter des stratégies dans chaque combat qu’il fait, avec des culbutes et des coups divers, le natif de Parana il s’est fatigué au premier tour et a perdu par décision unanime contre Tristan Connelly dans UFC Vancouver.

«Je connais son style. Ce mec apprend. Il sent qu’il a un grand ego à 25 ans, le même que moi à cet âge. Il veut être un «Showman», gagner le favoritisme des fans, être le type qui divertit et donne le spectacle à l’organisation. Il a de nombreuses visites sur YouTube et de nombreux likes sur Instagram. C’est un travail de plus pour lui, mais il doit faire quelque chose. Je sais que cela signifie. Il est grand, fort, grand, pour combien de temps? Combien de temps faudra-t-il pour se déplacer et utiliser toute cette énergie, car il faut apprendre à doser son énergie dans le sport », Conclut Sanchez.