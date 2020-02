Diego Sanchez: “Ce sera le combat qui mettra en scène Diego Sanchez, pas Jackson-Wink”

Pendant la majeure partie de sa carrière de combattant, Diego Sanchez s’est entraîné sous la tutelle des entraîneurs-chefs Greg Jackson et Mike Winkeljohn.

Le célèbre gymnase d’Albuquerque, N.M., a accueilli de nombreux champions de l’UFC au fil des ans, dont Jon Jones, Georges St-Pierre, Rashad Evans et Holly Holm. Bien avant qu’il ne soit reconnu comme l’un des meilleurs gymnases de tout le MMA, Sanchez faisait partie de l’équipage d’origine qui avait élu domicile dans ces installations alors qu’il travaillait aux côtés de combattants tels que Joey Villasenor et Keith Jardine.

Sanchez s’est d’abord séparé de l’équipe en 2007 et a déménagé en Californie. Mais il a finalement retrouvé son chemin il y a quelques années. L’ancien vainqueur de «Ultimate Fighter» a continué à travailler avec Jackson-Wink jusqu’en 2019, date à laquelle il s’est séparé de l’équipe et s’est retiré tout en travaillant avec le nouvel entraîneur-chef, Joshua Fabia.

Alors que cela fait plus de huit mois qu’il travaille avec le gymnase basé à Albuquerque, Sanchez se battra à domicile pour la première fois en près de six ans lorsqu’il affrontera Michel Pereira à l’UFC Fight Night de Rio Rancho.

La chance de concourir devant une foule de sa ville natale est spéciale pour Sanchez pour un certain nombre de raisons, dont la moindre n’est pas de rompre les liens qu’il avait laissés avec son ancien gymnase.

“Ce sera un combat spécial pour moi”, a déclaré Sanchez en parlant à MMA Fighting. “Ce sera le combat qui mettra en vedette Diego Sanchez, pas Jackson-Wink.”

Même si Sanchez a mis sa rancune contre le gymnase l’année dernière, ces blessures ont évidemment été rouvertes alors qu’il se préparait pour son combat au Nouveau-Mexique ce week-end.

Les problèmes de Sanchez avec son ancien entraîneur-chef remontent apparemment plus loin que sa sortie du gymnase en 2019. En fait, il dit que sa première réelle divergence d’opinion avec Jackson est survenue lorsque l’UFC lui a offert une place lors de la saison inaugurale de «The Ultimate Combattant.”

“Dès l’instant où je suis entré à l’UFC, j’étais sur” The Ultimate Fighter “et j’étais là-bas pendant trois mois”, a déclaré Sanchez. «Ce n’était pas un Jackson-Wink. Greg Jackson m’avait conseillé de ne pas faire le spectacle. Il l’a appelé un jeu télévisé. Il a dit que c’était idiot et que je ne devrais pas le faire.

«Je suis allé contre son [advice] et j’ai écouté [TapouT founder] Charles ‘Mask’ Lewis. Il m’a dit: «Ça va être énorme Diego, tu dois le faire, je crois en toi. Vous devez faire ça! “Et je l’ai fait. J’ai atteint mon objectif de devenir «The Ultimate Fighter». »

Selon Sanchez, vivre à Albuquerque ne lui a pas laissé beaucoup de choix quand il a essayé de trouver un endroit pour s’entraîner avant d’arriver à l’UFC. Au fil des ans, il dit que la culture du gymnase a radicalement changé, ce qui a finalement conduit à sa rupture avec l’équipe.

“Vous avez juste besoin de comprendre, j’étais un homme sans autre option”, a déclaré Sanchez. «J’ai eu Jackson-Wink, j’habite ici à Albuquerque. J’ai une fille ici, donc il n’y avait pas d’autre option pour moi. C’était le meilleur que j’ai pu obtenir. … Ce n’est même pas ça. Il s’agit de Greg Jackson et [Mike Winkeljohn] ne pas croire en moi. Ne me donne pas le temps et l’énergie.

«C’est ridicule que tu penses que j’ai versé des milliers et des milliers de dollars dans ce gymnase. Pas seulement l’argent – j’ai toujours donné 10% de mon sac à main. Vous regardez en arrière, je sais combien j’ai gagné. J’ai toujours donné 10% de mon sac. Ce n’est pas l’argent, c’est l’amour que j’ai donné à ces jeunes combattants. L’amour, le temps, l’énergie. La sagesse expérientielle que j’ai apprise à travers les échecs et à travers mes victoires.

«Je donnerais mon cœur et mon âme à ces jeunes gens, car quoi d’autre à faire avec toi-même que d’aider les autres. En même temps, ils ne m’appréciaient pas. Ils ne m’appréciaient pas. Ils ne me voient que comme une autre mauvaise herbe dans l’herbe. »

Malgré les sentiments négatifs du passé, Sanchez va de l’avant avec sa carrière, et il est beaucoup plus heureux de travailler maintenant avec son entraîneur actuel, qu’il appelle son «gourou».

“Honnêtement, je ne garde aucune rancune”, a déclaré Sanchez. «Je suis dans un meilleur endroit maintenant, une meilleure situation avec de vraies personnes qui se soucient de moi et m’aiment. C’est ce que c’est. Ils sont par là. Je suis ici. La ligne dans le sable a été tracée. Il n’y a plus rien à dire à ce sujet.

«Je reçois une vraie formation. Je reçois en temps réel. Vrai amour. Une vraie énergie. Beaucoup de gens ne savent pas vraiment à quel point mon entraîneur est incroyable, mais le monde va le découvrir. “

Entre les combats à domicile, la compétition sur une carte avec son ancien gymnase et ses anciens entraîneurs à un jet de pierre et la chance d’avoir sa fille dans le public pour la toute première fois ce week-end, Sanchez sait exactement à quel point cette opportunité est importante pour sa carrière.

Il est devenu le premier vainqueur de «Ultimate Fighter» et il s’est battu pour un titre UFC. Mais Sanchez a déclaré que rien de tout cela n’était à la hauteur de son combat contre Pereira samedi soir.

“C’est sans aucun doute le moment le plus important de ma vie en ce moment”, a déclaré Sanchez. «Cela va bien plus loin qu’une carrière. Parce que je ne me bats plus seulement pour moi. Je me bats pour chacune des personnes dans le monde. Les gens qui veulent me suivre. Les gens qui me soutiennent. Les gens qui écoutent la transformation pendant que je parle mieux, même si les gens ont le culot de dire: «Oh, il a le CTE. Parce qu’il a choisi cet entraîneur, il doit avoir un CTE, il a subi un lavage de cerveau. »

«Remarquez la transformation. Remarquez mon discours éloquent qui s’améliore à chaque fois. Remarquez. Remarquez ma santé. Notez que je n’ai pas de blessures. Notez que je n’ai plus besoin d’aller voir un chiropraticien ou un médecin parce que je prends soin de moi. Remarquez que je ne pense pas seulement à moi. Parce que je ne suis pas le même homme que j’étais il y a cinq ans. Je ne suis pas le même homme que j’étais il y a un an. La transformation a été réelle. »