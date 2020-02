Diego Sanchez contre Michel Pereira: faits saillants de la vidéo de combat complet

Regardez Diego Sanchez contre Michel Pereira en vidéo de combat complet de l’événement co-principal de l’UFC Rio Rancho ci-dessus, gracieuseté de l’UFC.

UFC Fight Night: Anderson vs Blachowicz 2 a eu lieu le 15 février au Santa Ana Star Center à Rio Rancho, NM Diego Sanchez (29-12) et Michel Pereira (23-10) se sont battus dans un concours de poids welter, qui a été diffusé en direct sur ESPN +. Découvrez d’autres extraits vidéo ci-dessous.

Pour en savoir plus sur Sanchez vs Pereira, consultez le blog en direct de Steven Marrocco de MMA Fighting ci-dessous.

Tour 1: Sanchez commence le combat avec un coup de tonnerre, Pereira l’intercepte et le fourre contre la cage. Herzog met en garde pour quelque chose, et les deux se séparent. Pereira brouille et frappe Sanchez d’un coup de pied avant. Les doigts tendus de Sanchez, qui se déplace latéralement avant de charger avec une rafale courte. Pereira mange un coup de pied bas pendant qu’il avance, mais décroche un joli coup de pied avant. Une tentative de «Showtime» de Pereira, qui suit avec une croix à droite. Voler le genou de Pereira, et Sanchez essaie de saisir et de la cheville pour un démontage. Pas de dés, et Pereira est de retour à la chasse. Sanchez tourne et essaie d’éviter la puissance explosive. Plans corporels de Pereira, qui salue la foule en chantant le nom de Sanchez. Une autre rafale télégraphiée de Sanchez, et Pereira le repousse. Faire tourner le backfist de Sanchez mène à un bref corps à corps, et Pereira repousse. Un autre tir de Sanchez, et Pereira le voit venir. Coup de pied de Pereira raté. Sanchez attaque la jambe de tête. Les doigts tendus de Sanchez, et Pereira lui donne des coups de pied et des genoux sur le corps. Il y a une différence de vitesse et de puissance très notable. Un autre tonnerre roulant de Sanchez, et il court littéralement à Pereira en vain. Superman à genoux pour Pereira, et nous manquons de temps.

MMA Fighting marque la manche 10-9 pour Pereira.

2ème round: Pereira reprend la chasse, et Sanchez essaie à nouveau pour l’initiation au retrait. Pereira se met à l’écart de tourner le backfist. Sanchez charge avec une rafale de coups de poing et attaque ensuite les jambes. Pereira le coupe et rencontre Sanchez avec un combo de punch rapide. Les frappes se rapprochent du menton de Sanchez de Pereira. Sanchez attaque à nouveau la jambe alors que Pereira entre. Il court droit sur un genou volant et fait le tour. Un coup de pied capoiera de Pereira, et Sanchez se heurte à lui. Une autre charge de Sanchez est courte. Pereira frappe Sanchez d’un coup de poing et Sanchez a l’air blessé. Il attrape une jambe contre la clôture et se retourne. Pereira avec un genou branlant et un coup de pied latéral au genou. Sanchez retourne au corps. Danse de Pereira, qui décroche un centre droit à Sanchez. L’échange de coups donne des résultats pour Sanchez, qui commence à avancer pour la première fois. Maintenant, Pereira danse. Le gros coup de poing et le coup de pied de superman piquent Sanchez, et il est de retour à son plan de match d’origine. Gros coup de poing et genou volant de Pereira, et Sanchez l’attache. Il ne peut pas tenir le coup et Pereira est de retour à la chasse. Sanchez attaque le corps avec des coups de pied, et Pereira se ferme et l’élève et le claque contre le tapis.

MMA Fighting marque la manche 10-8 pour Pereira, et il a une avance de 20-17.

Tour 3: Sanchez sort plus agressif, pourchassant Pereira. Pereira revient avec un autre coup de pied avant raide, et il repousse Sanchez. Sanchez tourne et Pereira le fait tomber. Retournez dans un coup de pied de Pereira, qui tombe sur ses pieds, puis se précipite sur Sanchez et perd quelques coups avant de se lever. Sanchez avance et mange de la toile tandis que Pereira l’esquive. Le coude de plomb de Sanchez, et il recule. Un autre genou volant de Pereira. Sanchez chargeant à nouveau et tendant la main principale. Pereira se contente de tourner et creuse un coup de corps. Un genou à la tête alors que Sanchez se retire et Pereira a le corps à corps. Il pose deux genoux sur le corps et la tête, puis il en jette un qui est manifestement illégal. Herzog arrête l’action. Le front de Sanchez saigne beaucoup. Sanchez appelle son entraîneur et est refusé. Il dit qu’il ne peut pas voir et note que c’est un genou illégal, et le combat est annulé.

Résultat officiel: Diego Sanchez def. Michel Pereira par disqualification (genou illégal) – Tour 3, 3:09